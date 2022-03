L’Institut de sauvegarde du patrimoine national inaugure son centre de documentation dans le Nord

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministere de la Culture et de la Communication (MCC) a procede, le jeudi 17 fevrier dernier, en partenariat avec le ministere du Tourisme et des Industries creatives, l’Institut de sauvegarde du patrimoine national ( ISPAN ) et l’Unite technique de d’execution (UTE ), a l’inauguration du centre de documentation de la region du Nord, dans les locaux de l’Ispan au centre culturel Jacques Stephen Alexis du Cap-Haitien, en presence d’une pleiade de personnalites dont la ministre de la Culture et de la Communication (MCC), Emmelie Prophete Milce, le directeur general de l’Institut de sauvegarde du patrimoine national (ISPAN) Patrick Durandis, du directeur executif de l’Unite technique d’execution (UTE), Pierre Michel Joassaint, et de Patrick Almonor, membre de la commission municipale du Cap-Haitien.

Selon le directeur general de l’ISPAN, Patrick Durandis, l’idee de l’amenagement d’un centre de documentation au niveau de l’ISPAN a germe des le debut du projet ISPAN-PNUP-UNESCO (1979-1990). Cependant, explique le responsable, toutes les tentatives pour y aboutir n’ont pas ete concluantes. <>

Selon l’ISPAN, l’inauguration de ce centre de documentation s’inscrit dans la perspective de doter le bureau regional Nord de l’ISPAN d’un centre de documentation equipe et fonctionnel pour aider a la sensibilisation, l’information et la formation du public a l’architecture et au patrimoine; valoriser le patrimoine local; sensibiliser la population aux enjeux de l’evolution architecturale urbaine des villes ; offrir un support pedagogique qui servira d’outil pour comprendre et analyser ce patrimoine ; mettre a la disposition des visiteurs et du public des ressources documentaires portant sur l’histoire de la region, le patrimoine immobilier, l’archeologie, l’urbanisme, sources et methodes de constitution de savoirs afin de leur permettre d’enrichir leurs connaissances >>, ont fait savoir les responsables de l’ISPAN et de l’UTE.

La ministre de la Culture et de la Communication, Emmelie Prophete Milce, a pour sa part fait remarquer qu’avec ce centre de documentation, les chercheurs peuvent effectuer des recherches en temps reel et trouver des informations pertinentes sur l’ensemble du patrimoine de la region du Nord.

Rappelant le genie de Jacques Stephen Alexis, le titulaire du MCC, Emmelie Prophete, a fait ressortir le symbolisme de ce centre de documentation a l’ancienne prison civile du Cap-Haitien.

La mise en place du centre a ete financee par la Banque mondiale a hauteur de 280 000 dollars americains dans le cadre de la mise en oeuvre du projet PAST, execute par l’Unite technique d’execution (UTE) du ministere de l’Economie et des Finances visant a contribuer au developpement inclusif du Nord d’Haiti.

Intervenant a son tour, le directeur executif de l’UTE/MEF, Pierre Michel Joassaint, s’est rejoui des travaux d’amenagement de ce centre qui ont permis de prendre revanche sur un passe douloureux qui caracterisait le complexe des batiments tristement celebres, logeant actuellement le centre, ou des gens etaient enfermes pour leur ideologie communiste. Selon M. Joassaint, l’amenagement de ce centre rentre dans le cadre de la mise en oeuvre du volet renforcement des capacites des institutions et partenaires du projet ( PAST ) >>.