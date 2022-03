L’integration des universites d’Haiti au REDULAC-RRD

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le Reseau universitaire d’Amerique latine et des Caraibes pour la gestion et la reduction des risques et des desastres se veut un espace de partage de connaissances entre les universites en vue de contribuer a l’elaboration de politiques publiques pour la reduction des risques et des desastres (REDVLAC-RRD), a tout de suite precise le recteur de l’Universite publique du Centre, le Dr Nahum Lafleur, president du comite fraichement installe.

Le Dr Nahum Lafleur estime urgent pour l’universite haitienne de participer a des recherches afin de reduire les risques et les desastres en Haiti. Il s’est rejoui de cette nouvelle etape franchie qui aura des retombees positives pour des avancees dans la GRD avec la cooperation interuniversitaire.

Si pour le moment toutes les universites n’ont pas encore emboite le pas au REDULAC/RRD, les Universites publiques en region (UPR) viennent de lancer officiellement, le 15 fevrier 2022, le volet haitien du Reseau universitaire d’Amerique latine et des Caraibes pour la gestion et la reduction des risques et des desastres (REDULAC/RRD). Le recteur Lafleur precise par ailleurs que le reseau est ouvert a toutes les universites afin de le renforcer, pour produire plus de donnees sur la gestion des risques et des desastres dans le pays.

Le president de REDULAC-RRD, qui intervenait en ligne depuis le Guatemala ou se trouve le siege de REDULAC-RRD, a salue l’integration d’Haiti et souligne l’importance de ce reseau universitaire dans la recherche de solutions pour la GRD. Victor Manuel Garcia Lemus en a profite pour souligner les contributions que la REDULAC-RRD peut offrir a la communaute universitaire haitienne, surtout dans les formations au niveau de la licence, du master et du doctorat.

Notons que l’Universite publique du Centre (UPC) a ete la premiere universite haitienne a integrer cette institution interuniversitaire. Celle-ci entend faire la promotion des communautes de connaissances et de pratiques pour la reduction des risques et des desastres. Present dans 19 pays, le REDULAC-RRD vise, entre autres, a creer un espace academique ouvert et inclusif afin de partager volontairement ses connaissances, experiences, habiletes qui generent un echange de savoirs pour la conception et l’elaboration de nouvelles politiques, strategies et outils contribuant a la reduction des risques et des desastres de maniere durable dans les institutions d’enseignement superieur des pays de l’Amerique et de la Caraibe.

Le comite haitien pour le chapitre de la REDULAC-RRD Haiti est compose du Dr Nahum Lafleur, recteur de l’UPC, president ; du Dr Wilfrid Azarre, president du conseil de gestion de l’Universite publique de bas Artibonite a Saint-Marc, vice-president ; du Dr Jean Odile Etienne, recteur de l’Universite publique de l’Artibonite aux Gonaives (UPAG) tresorier ; de : Pedro Guerrero Msc. (cooperant cubain) secretaire ; l’ingenieur Claude Prepetit, membre conseiller et Emmanuel Pierre, membre conseiller.