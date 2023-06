Lionel Benjamin, Bélo, Misty Jean, Lunise Morse, entre autres artistes, honorés lors de la 1ère édition de Haitian Legends

​

​

L’Association Haïti Pour l’Avenir (AHPA) a honoré plusieurs personnalités de la culture haïtienne à l’occasion de la première édition de “Haitian Legends Award“.

Lors d’une soirée d’hommage organisée le 3 juin dernier, l’Association Haïti Pour l’Avenir (AHPA), en partenariat avec la mairie de Stains, a honoré plusieurs artistes et écrivains nationaux et internationaux qui contribuent au rayonnement de la culture haïtienne à travers le monde.

Cette soirée, qui constitue la première édition de Haitian Legends, a été non seulement l’occasion de retrouvailles mais également et surtout un moment mémorable de rendre hommage à ces importantes figures de la culture haïtienne, selon un communiqué de l’AHPA publié le mercredi 7 juin.

Parmi les personnalités honorées, l’on retrouve Lionel Benjamin, Jean Bélony Murat (Bélo), Philomé Robert, Misty Jean, Cornelia Schut (TiCorn), Blayi One, Vaugly Beaugé, Georgie Metellus et madame Odette Roy Fombrun, à titre posthume.

Cette première édition a été un véritable succès, selon l’AHPA. “Des appels affluent de partout pour féliciter et remercier le comité d’organisation de cette belle initiative, résultante de l’esprit de solidarité au sein de notre équipe de travail”, écrit cette structure dans son communiqué.

Le comité d’organisation dit remercier tous ceux et toutes celles qui ont répondu présent et ont permis la réussite de cette activité, notamment Natacha Lafontant et Duclos Massarick, marraine et parrain de cette première édition. Elle donne rendez-vous à juin 2024 pour la prochaine édition.

En savoir plus:

Haïti : l’essentiel de l’actualité pour ce jeudi 8 juin 2023