Lionel Messi, 8ème ballon d’or, est infini

Lionel Messi, 8ème ballon d’or, joueur le plus titré au monde, est infini.

Lionel Messi. Le messie des argentins. Le choisi des fans du sport le plus populaire de la planète. Le joueur dont anciens et actuels footballeurs ainsi que les entraineurs ne cessent de faire ses éloges. Celui qui s’est adjugé le titre de « Meilleur de tous les temps (Greatest of all time = GOAT) » a reçu, à Paris, son 8ème ballon d’or.

Le décor était planté. La couleur de l’or brillait de mille feux. Messi, humble comme toujours, est revenu outre atlantique pour recevoir le graal pour tout footballeur après avoir décroché 10 mois plutôt un autre graal, celui-là c’était pour toute sa carrière, le trophée qui lui manquait, la coupe du monde.

Le ballon d’or vaut son pesant d’or. Même si Messi qui l’a gagné 7 fois ( 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) avait dit qu’il priorisait les trophées collectifs davantage mais ce 8ème sacre, en plus de le faire entré plus dans la légende, l’a fait consacré Infini. « Messi is infinity », titre l’organisateur France Footbal.

Le 8ème ballon d’or a davantage dimportance car il symbolise sa patience et sa determination avec sa sélection. Messi c’est toute une leçon de vie. Il trébuche. Il a chuté. Il a été critiqué, décrié. Mais il ne s’est pas rendu avant de triompher de la meilleur des manières le 18 décembre 2022.

« Je suis fier de ne pas avoir arrêté d’essayer. La Coupe du monde était la seule chose qui me restait. Ce prix va de pair avec ce qui a été réalisé avec l’équipe d’argentine. C’est un cadeau pour les joueurs, le personnel d’entraîneurs et tout le peuple en Argentine », a-t-il dit tenant son ballon d’or.

Le recordman absolu de souliers d’or européen (6), de trophées collectifs a creusé l’écart avec tout autre garant passé de cette distinction individuelle. 8 ballon d’or de Lionel Messi c’est 3 de plus que Cristiano Ronaldo. 8 ballons d’or de Lionel Messi c’est l’Argentine – 8 Ballons d’or- qui dépasse l’Allemagne – 7 Ballons d’or, la Hollande – 7 Ballon d’or, la France – 6 Ballons d’or, le Portugal – 6 Ballons d’or, et le Brésil – 5 Ballons d’or.

Ce virtuose du ballon rond est incontestablement le joueur avec le plus de trophées dans sa carrière, 44. En plus d’être le joueur de football le plus titré de l’histoire, il est aussi considéré comme le plus grand talent accompli que ce sport a donné en triomphant au plus haut niveau sur trois décennies (2000, 2010 et 2020).

Plus près de nous, Messi est le premier joueur jouant en dehors de l’Europe qui gagne un ballon d’or. Le premier joueur de la Major League soccer à remporter cette distinction prestigieuse après avoir accompli tout ce qui est possible et imaginable, parfois au delà même de notre imagination dans le football.

