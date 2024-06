L’Argentin, multiple champion et lauréat de Ballons d’Or, affirme que son talent exceptionnel provient d’une bénédiction divine.

Lionel Messi, légende du football argentin, attribue son talent extraordinaire à une bénédiction divine. Avec une carrière impressionnante marquée par une victoire en Coupe du Monde en 2022, huit Ballons d’Or, et quatre Ligues des Champions, Messi est souvent considéré comme le plus grand joueur de tous les temps.

Lors d’une interview à l’émission Clank sur YouTube, il a expliqué que : « Dès mon plus jeune âge, j’étais différent, et les gens venaient me voir jouer. En grandissant, j’ai compris que j’étais né avec ce talent parce que Dieu m’avait choisi. C’est un don divin, et j’ai fait de mon mieux pour en tirer profit. »

Par ailleurs, l’équipe d’Argentine a remporté son match contre le Chili (1-0) le mardi 25 juin, grâce à un but de Lautaro Martinez à la 88e minute, lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Copa America aux États-Unis. L’Argentine, tenante du titre, est considérée comme la favorite pour remporter de nouveau la compétition.

