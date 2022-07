Livraison de 70 000 barils de gazoline au terminal de Varreux ce mercredi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Face ? cette situation, des membres de la population et des chauffeurs de taxi-motos ont organis? mercredi des mouvements de protestation un peu partout ? Port-au-Prince et dans les villes avoisinantes. Un remake de ” peyi l?k” des 6 et 7 juillet 2022.

Apr?s cinq jours d’intenses tirs d’armes automatiques ? Cit? Soleil, un rare moment de r?pit observ? ce mercredi 13 juillet dans la guerre des gangs a permis ? un bateau transportant 70 000 barils de gazoline de livrer son produit au terminal p?trolier de Varreux. Parall?lement, Port-au-Prince et les zones avoisinantes ont connu dans la m?me journ?e des mouvements de protestation organis?s par les chauffeurs de taxi-motos contre la p?nurie de carburant et l’ins?curit?.

