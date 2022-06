Livres en folie : 108 auteurs et 1200 titres pour le bonheur du public

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apr?s deux ann?es en ligne, le temps a ?t? long pour les lecteurs qui aiment les autographes. Cette ann?e, <> sera non seulement en ligne mais aussi en pr?sentiel. Le Nouvelliste et Unibank vous donnent rendez-vous pour une belle f?te de la lecture et de la culture le 16 juin au Karibe, dans le quartier de Juv?nat, ? P?tion-Ville. Avec 108 auteurs et 1200 titres, Livres en folie reprend son cours avec force et vigueur. Le temps est venu de sourire et de lire. Le temps est venu de rencontrer l’autre.

Le mercredi 8 juin 2022, le journaliste senior Roberson Alphonse a interview? le responsable de Communication Plus et Nouveaut? Plus, madame Ana?se Chavenet qui a profit? de ce moment pour donner quelques conseils aux int?ress?s de Livres en folie.

<>, souligne Ana?se Chavenet qui a donn? le titre de plusieurs nouveaux livres qui m?ritent l’attention.

Madame Chavenet demande aux participants de suivre et de lire les titres avec attention dans le journal Le Nouvelliste. <>, dit-elle. Et d’ajouter : <>

Elle annonce que le site www.livresenfolie.com sera disponible le 13 juin prochain pour les int?ress?s.

Le livre nous aide ? ?clairer les d?bats. Durant une journ?e, historiens, po?tes, auteurs, romanciers, journalistes, dessinateurs, essayistes, et photographes, vont ?changer et d?battre avec leur public. Livres en folie va s’affirmer cette ann?e encore. Le livre ne s’est jamais referm?. Cette grande foire du livre tr?s attendu et prometteur est l’occasion pour les Ha?tiens de se rencontrer autour d’une seule cause : le livre.

Acteurs culturels, lecteurs, libraires, biblioth?ques, ?tablissements scolaires, universit?, et associations sont mobilis?s pour ce rendez-vous tr?s attendu.