Livres en folie : Comment un auteur peut-il signer ou vendre son ouvrage ?

Le 16 juin 2022, Livres en folie aura lieu pour la premiere fois au Karibe Convention Center. Pour la premiere fois depuis 2019, le public retrouvera en presentiel les invites d’honneur, les auteurs en signature et les commemorations mises en place par les organisateurs de cette 28e edition.

Si la vente de tous les titres, des plus anciens aux plus recents, se fera encore sur le net du lundi 13 au dimanche 19 juin, Livres en folie accueillera les auteurs en signature le jeudi 16 juin au Karibe.

Les auteurs de nouveautes qui n’ont pas encore ete l’objet d’une vente signature en Haiti avant la foire et qui sont publiees par une maison d’edition presente a Livres en folie seront d’office invites a participer a la seance du 16 juin au Karibe.

Tous les autres auteurs dont les ouvrages ont ete edites en Haiti ou a l’etranger par un editeur qui ne participe pas a la foire ou ceux qui publient a compte d’auteur devront passer par Communication Plus ou par la Maison Henri Deschamps pour etre en signature.

L’entreprise Communication Plus et la Maison Henri Deschamps se sont specialisees dans la distribution de biens culturels, particulierement des ouvrages, depuis un quart de siecle.

Cette annee encore, Livres en folie s’en remet a leur expertise et invite les auteurs sans maison d’edition accreditee a la foire, ceux qui ne sont pas edites en Haiti et ceux qui le sont a compte d’auteur a prendre contact avec Communication Plus ou avec la Maison Henri Deschamps.

Les auteurs qui seront retenus pour participer a la fameuse seance de vente signature collective de Livres en folie doivent proposer un ouvrage – recemment paru – qui n’a pas encore ete l’objet d’une vente signature en Haiti avant la foire. Communication Plus et la Maison Henri Deschamps sont les seules institutions qui, apres evaluation, recueillent des ouvrages pour signature pour les auteurs sans maison d’edition accreditee a Livres en folie.

Communication Plus procede deja a la reception des stocks. Cette operation s’achevera le mardi 17 mai 2022. Les auteurs sont pries d’entrer en contact avec l’institution pour fixer leur rendez-vous par email : [email protected] ou par telephone au (+509) 2816-0404 ou au (+509) 2230-1150.

Dans le cas de la Maison Henri Deschamps, il faut passer au #2, Angle rue Jean Gilles et route de l’Aeroport ou appeler Mme Marilyn Supplice au (+509) 3847-1275.

Communication Plus et la Maison Henri Deschamps se reservent le droit de ne pas accepter un titre sur la liste des ventes si la presentation du livre est deplorable. Dans ce cas, l’auteur en sera informe a l’avance, et son stock lui sera retourne.

Chaque maison d’edition ou distributeur qui participe a la foire avertira les auteurs de leurs conditions financieres et des divers delais pour le depot des ouvrages avant Livres en folie et de la recuperation de stocks ou de cheques apres la foire.

En general, les deux distributeurs requierent un minimum d’ouvrages a deposer pour les 3 categories :

o Ouvrages en signature

60 exemplaires + 6 echantillons

1 echantillon pour la table de l’auteur ;

1 echantillon pour l’exposition ;

2 exemplaires en service de presse, qui seront achemines aux redactions du Nouvelliste et de Magik 9 ;

2 exemplaires pour le Fonds Livres en folie, destines a des bibliotheques.

o Nouveautes

40 exemplaires + 4 echantillons

2 exemplaires en service de presse, qui seront achemines aux redactions du Nouvelliste et de Magik 9 ;

2 exemplaires pour le Fonds Livres en folie, destines a des bibliotheques.

o Autres ouvrages

20 exemplaires (au minimum).

N. B. Les echantillons ne seront pas retournes. Ils ne sont pas non plus sujets a reglement.

Selon le potentiel du livre ou les statistiques de ventes anterieures d’un auteur, les quantites mentionnees ci-dessus peuvent etre augmentees. Certaines annees, certains titres se sont vendus a pres de 1000 exemplaires pour une edition de Livres en folie.

Les auteurs en signature et les auteurs de nouveautes sont invites a acheminer a Communication Plus et a la Maison Henri Deschamps un fichier contenant leur photo, la 1re et la 4e de couverture de leur livre ainsi qu’un resume du contenu en format Word le jour meme du depot des stocks. Ces fichiers seront transmis au Nouvelliste qui les utilisera, dans la mesure du possible, pour des articles de presentation des livres et sur le site de vente en ligne.

Si Le Nouvelliste, Magik 9, Ticket, Tele 20 et les comptes de reseaux sociaux des medias du groupe Le Nouvelliste en general vont faire la promotion de la foire et de la participation des auteurs, il est fortement recommande aux ecrivains et a chaque maison d’edition de faire la promotion de leurs livres par tous les moyens a leur disposition (encarts publicitaires, interviews dans le plus grand nombre de medias, reseaux sociaux, groupes d’amis…).