Livres en folie retrouve son public au Karibe

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

<>, a confi? le directeur du journal Le Nouvelliste lors d’une entrevue accord?e ? l’?mission Panel Magik sur Magik9. Deux ann?es d?j? depuis que les organisateurs ?taient pass?s en mode virtuel pour la r?alisation de cette foire du livre, ? cause de la pand?mie de Covid-19. Petit ? petit, les anciennes habitudes reviennent. Le contact physique, les ?changes entre auteurs, lecteurs et ?diteurs pourront enfin avoir lieu dans le cadre de cette 28e ?dition.

Ce rendez-vous avec le grand public est fix? au 16 juin prochain dans les locaux de l’h?tel Karibe, sis ? Juv?nat. Une occasion de plus, de l’avis des instigateurs, de faciliter les lecteurs ? faire l’acquisition des nouveaux ouvrages de leurs auteurs pr?f?r?s. <>, a pr?cis? M. Chauvet, qui annonce aussi que plus d’un millier de titres seront disponibles pour la vente en ligne pendant la p?riode d’une semaine sur tout le territoire national.

Deux figures tr?s connues dans le monde litt?raire ha?tien sont les invit?s d’honneur ? cette 28e ?dition. Il s’agit de l’?crivain le plus prim? de sa g?n?ration, Louis Philippe Dalembert, et le plus prolifique des critiques litt?raires ha?tiens, l’essayiste Pierre-Raymond Dumas.

En ligne ou en pr?sentiel, cette 28e ?dition de <>, qui se d?roule du 13 au 19 juin 2022.