L’ODD 2 au centre des debats marquant la celebration de la Journee mondiale de l’alimentation

Pour la deuxieme annee consecutive, il n’y a pas trop de bruit autour de la Journee mondiale de l’alimentation en Haiti. Pour cette annee, un point de presse a ete donnee aux locaux de la FAO a Petion-Ville afin de marquer cette journee. Les intervenants ont brosse la situation du pays du point de vue alimentaire. La situation, disent-ils, invite a l’action. A quelques annees de l’echeancier des ODD, le pays s’eloigne de plus en plus des objectifs lies a l’elimination de la faim et assurer la securite alimentaire de la population.

Citant les donnees de la derniere evaluation du cadre integre de la classification de la securite al0imentaire en Haiti, les deux autorites ont rappele que plus de quatre millions d’Haitiens se trouvent en phase de crise et d’urgence alimentaire. Pour la periode de septembre 2021 a fevrier 2022, suivant les projections de la Coordination nationale de la securite alimentaire (CNSA), 14% de la population analysee, soit 1,3 million de la population, est classee en phase d’urgence alimentaire et 30%, soit trois millions de nos compatriotes sont classes dans la phase de crise, ce qui sous-entend que 44% de la population requiert une assistance alimentaire en urgence.

Dans ce cas, la representation de la FAO en Haiti a assure le representant de cette institution, Jose Luis Fernandez, s’est inscrite depuis plusieurs annees dans une demarche d’appuyer le gouvernement haitien a travers une assistance technique visant a renforcer la resilience des systemes de production agricole ainsi que celle des agriculteurs familiaux face aux impacts negatifs du changement climatique.

Conscient de la situation, le ministre de l’Agriculture, Charlot Bredy se dit determine a doter le ministere des moyens pour sortir le pays de l’orniere de la malnutrition et de la pauvrete continue, un defi, croit-il, auquel chaque dirigeant devrait s’atteler. En depit des faibles ressources de l’Etat, le ministere de l’Agriculture, avec l’appui financier de ses partenaires, poursuit-il, entend adresser de maniere responsable les problemes de l’insecurite alimentaire, a travers une amelioration des conditions de production agricole avec un accent particulier sur des zones a forte potentialite agricole.

Aussi, pour y parvenir, le ministre parle de l’intensification de l’elevage, une grande valorisation des plans d’eau et un renforcement des initiatives de transformation agricole, lesquels sont susceptibles de contribuer durablement a l’amelioration de la securite alimentaire et nutritionnelle du pays, notamment celle des couches les plus vulnerables.

Le theme retenu pour la celebration de cette annee est <>. Ainsi, le representant onusien croit qu’il est plus urgent de supporter le pays caribeen dans ses initiatives a garantir la securite de sa population. M. Fernandez promet que l’institution onusienne va continuer a travailler avec les autorites en vue d’interventions ciblees de recherche-developpement destinees a developper des technologies dans le secteur agricole, a apporter des innovations dans l’agriculture numerique et a renforcer les capacites des femmes rurales qui peuvent grandement contribuer a la production agricole, la securite alimentaire, la nutrition et a la gestion des terres et des ressources naturelles.