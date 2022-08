L’OEA a parl?, Ponce Pilate, wake up call ou extr?me onction ?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Si elle n’?manait pas de l’une des institutions au coeur de tous les mauvais coups de ces derni?res ann?es en Ha?ti, la note publi?e sur le site de l’Organisation des ?tats Am?ricains (OEA) ce 8 ao?t 2022 aurait valeur de jugement d?finitif en attendant une action radicale.

Mais voil?, elle est de l’OEA.

L’OEA du Secr?taire g?n?ral Luis Almagro, celui qui, en poste depuis mai 2015, ?tait venu vendre son ?me au pr?sident Jovenel Mo?se pour obtenir le vote d’Ha?ti, lors de sa derni?re ?lection en 2020.

Elle est de l’OEA que Ricardo Seitenfus a d? quitter en janvier 2011 quand l’organisation r?gionale faisait de l’ing?rence dans la cuisine ?lectorale ha?tienne pour concocter un r?sultat sur mesure sans jamais s’excuser d’avoir privil?gi? la pire des options.

La note est de l’OEA qui si?ge au Core Group et qui a donn? un mandat ? vie et sans objectif pr?cis au premier ministre Ariel Henry apr?s avoir accept? du pr?sident Mo?se le viol de la constitution, le formatage de toutes les formules de cartes d’identification, la vassalisation du Conseil ?lectoral provisoire et l’affaiblissement, au profit des plus forts de l’heure, de toutes nos institutions.

Oui c’est ce m?me OEA, qui dans une note libre, sign?e de personne, fait la le?on ? la communaut? internationale, l’accable, l’accuse, la d?nonce, la condamne et lui demande apr?s avoir ?chou? de reprendre en main le dossier d’Ha?ti.

Au passage, l’OEA qui a toujours fait comme si Ha?ti avait les moyens de trouver des moyens indig?nes pour se reconstruire, reconna?t ce 8 ao?t oh que non. Il n’y a pas ? l’interne les ressources humaines, mat?rielles, id?ologiques pour sortir le pays du trou sans aide.

Et on revient ? la communaut? internationale pour lui dire que c’est ? elle de fournir les ressources pour la relance, la s?curit?, les ?lections, le dialogue.

Nombreux sont ceux qui rient – jaune – au constat que le coeur du syst?me vient d’admettre que le syst?me s’est tromp? tout en demandant au syst?me de r?parer ses torts.

L’OEA demande ? la communaut? internationale, vrai couteau de pharmacie (ki koupe bonbon e ki koupe pwazon, comme on dit en cr?ole) de gratter son manche.

L’exploit est impossible.

Mais quelles sont les options encore disponibles pendant qu’Ha?ti s’enfonce vers ce que le Washington Post nomme dans son plus r?cent ?ditorial sur Ha?ti le pand?monium (Le Pand?monium est la capitale imaginaire du royaume des Enfers ou un lieu o? r?gne une agitation infernale, la corruption, selon Le Larousse).

Le journal de la capitale am?ricaine n’est pas le seul organe qui d?sesp?re devant le silence de la communaut? internationale. Avant le WP, le Pape Fran?ois, lors de son r?cent passage au Canada, interrog? par un J?suite comme lui, avait r?pondu qu’il craint qu’Ha?ti ne s’enfonce dans un gouffre de d?sespoir.

Le Pape perd son latin sur Ha?ti et, qui sait, sa foi.

Tout cela fait religieux, mais il suffit d’?couter les derni?res chansons rap ? la mode pour d?couvrir la plume ac?r?e et pr?cise des jeunes qui maudissent Dieu et ch?rissent la violence.

Se la nou ye.

Sans aucune r?ponse institutionnelle. A notre 4?me ann?e de croissance n?gative. Avec une inflation ? 29%. Des produits p?troliers rares et chers. Le dollar ? 150 gourdes. Aucune perspective de sortie de crise en vue pour nos politiques.

Se la nou ye.

L’OEA, le Secr?taire g?n?ral Almagro le premier, est au coeur de nos errances, la communaut? internationale a aliment? nos errements depuis 2010. Chacun motiv? par ses raisons ou ses int?r?ts. Il n’en demeure pas moins qu’il faut arr?ter la d?sint?gration de l’Etat ha?tien et la chalbari que l’ins?curit? alimente.

Reste la question avec qui reconstruire ? Avec quels moyens ? Quels pays amis ?

Il faudra remettre la machine en marche avec ceux qui regardent le pays s’?tourdir dans la corruption depuis le s?isme et en jouissent. Avec ceux qui sont sur l’?chiquier et qui font de la politique avec un pragmatisme froid. Avec ceux qui ont des appuis politiques, des machines politiques et leurs entr?es dans les grands salons qui ont d?cid? des politiques qui donnent le r?sultat d?nonc? aujourd’hui.

Vertigineux d?fis.

Il faudra aussi reconstruire en entra?nant ceux tapis dans leur torpeur qui refusent de prendre des risques et r?vent de gagner le pouvoir sans m?me jouer ? la loterie.

Rendre possible l’impossible dialogue.

L’OEA, dans un continent qui vire ? gauche, apr?s avoir soutenu en Ha?ti un mod?le de gouvernance qui est pire que celui de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua, peut-elle ?tre la porte de sortie apr?s avoir ?t? la porte d’entr?e ?

A nous de voir.

Le pire serait que rien ne se passe et que la chute continue demeure la seule option, le seul projet de ceux qui envisagent de recueillir les d?pouilles d’un pays pour s’inventer subitement capables de ressusciter Lazare.

L’OEA joue-t-elle ? Ponce Pilate ? Nous lance-t-elle un wake up call ? Ou administre-t-elle l’extr?me onction ? notre b?tise ?

A nous de choisir.

Si l’ins?curit? et ses corollaires nous en laissent le loisir.