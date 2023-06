L’OEA adopte une résolution sur le rétablissement de la sécurité en Haïti par un renforcement de la PNH

​

​

L’OEA adopte une résolution sur le rétablissement de la sécurité, le renforcement de l’aide humanitaire en Haïti

L’assemblée générale de l’Organisation des Etats américains en date du 23 juin a adopté à la quatrième séance plénière une résolution sur le rétablissement de la sécurité, le renforcement de l’aide humanitaire, et le soutien à la protection des droits de la personne et la démocratie en Haïti.

Dans cette résolution la principale action devant conduire à un retablisemenet de la sécurité passera par un appui au renforcement de la PNH. Elle a décidé d’exhorter les États membres et les observateurs permanents qui sont en mesure de le faire, à fournir une assistance immédiate à Haïti en matière de sécurité et à fournir des fonds spécifiques notamment à la police nationale.

Pour l’assemblé générale le financement doit être dirigé vers “le renforcement institutionnel et l’amélioration de la capacité opérationnelle et de l’état de préparation de la Police nationale d’Haïti (PNH) par la fourniture d’équipements et de formations antigangs et anti-enlèvements, et par des contributions au Programme conjoint pour la PNH (Panier de fonds des Nations Unies) ; en considérant et en officialisant l’engagement en faveur de la police et/ou d’autres contributions à la sécurité.”

Elle encourage également les Etats à soutenir la mise en œuvre des dispositions de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les mesures de sanction. Aussi, l’élimination du trafic illégal d’armes à feu et appui à la mise en œuvre des engagements pertinents et des dispositions de la Convention interaméricaine contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’autres matériels connexes (CIFTA ).

Le texte reconnaît la nécessité pour l’OEA de faciliter l’assistance technique immédiate à Haïti, pour la sécurité, la préservation et le renforcement de la démocratie représentative, la promotion et la protection des droits de la personne, pour l’aide humanitaire et pour des élections inclusives, libres, justes et crédibles, aussitôt que les conditions le permettront.

Le ministre des affaires étrangères, Jean Victor Généus, en marge de cette 53ème session ordinaire de l’assemblée générale de l’OEA tenue à Washington a eu des rencontres bilatérales avec son homologue du Canada, Mélanie Joly, des hauts fonctionnaires du departement d’Etat americain, de la France, du Brésil. Il a signé un accord pour une cooperation entre les academies diplomatiques d’Haiti et du Guatemala et par ailleurs réalisé un entretien avec le coordonnateur du Groupe de travail sur Haiti.



