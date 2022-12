L’oeuvre de Mikaben, un h?ritage ? pr?server

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Aussi difficile qu’il soit de surmonter la mort d’un ?tre proche ou adul?, aussi vrai est-il que la vie finit toujours par reprendre le dessus. Ch?rir et pr?server la m?moire du d?funt reste l’un des moyens les plus s?rs de l’honorer. La famille de Michael Benjamin l’a bien compris et compte pr?server l’h?ritage du regrett? artiste. Joignant l’acte ? la parole, ils ont r?cemment d?voil? la collaboration de Mikaben avec Audiomack ; un des nombreux projets sur lesquels travaillait le d?funt avant de nous quitter. Il s’agit d’un ?pisode de la s?rie baptis?e <> o? l’artiste reprend les titres <> et <> en acoustique. Joint en d?but de semaine, Ti Lionel, son fr?re et ex-manager nous en a touch? quelques mots.

<>, nous indique Ti Lionel, une incroyable fermet? dans la voix. Aux questions : <>, il indique avec s?r?nit? aller bien. L’homme sur lequel Mikaben a su se reposer durant sa carri?re, mart?le que son petit fr?re aurait voulu qu’il continue ? se battre et qu’il soit fort. Pr?server l’h?ritage de l’artiste, travailler sur les projets qui tenaient ? coeur ? ce dernier, est pour lui un devoir. Le clip d?voil? est le premier d’une longue s?rie. Son tournage a eu lieu au cours du mois d’avril de cette ann?e. D’autres compositions de Mikaben seront bient?t soumises ? l’appr?ciation du public. Parmi elles une chanson de No?l sur laquelle le p?re de Mika, Lionel Benjamin a collabor?.

Cependant, celui qui a ?t? le fr?re, le compagnon et le manager de Mika reste discret sur le timing allou? <>, lance-t-il. Plus loin, il informe que les comptes officiels de Mikaben sur les r?seaux sociaux continueront d’?tre aliment?s. Notez que dor?navant, ils seront le principal canal par lequel les informations sur la pr?servation de l’h?ritage du chanteur passeront. Non, il n’y a l? aucun probl?me selon lui : <>, questionne-t-il.

Cela, ?tant dit, attendez-vous ? plus de publications. La derni?re en date est en rapport avec le football. On y voit Mika v?tu d’un maillot de la s?lection br?silienne. Le fr?re du feu chanteur indique qu’il d?coule d’un projet r?alis? lors de la derni?re visite de Mika en Ha?ti, au mois de septembre 2022. Il a visit? des enfants ? Canaan et devait parler de son ?quipe favorite de football, nous apprend Ti-Lionel. <>, conclut-il

Fort de son engagement ? honorer l’h?ritage de son petit fr?re, Ti Lionel encourage tout un chacun ? suivre l’exemple de ce dernier et ? cultiver l’humilit?, l’empathie et le respect. Il invite ?galement le public ? consommer les chansons de Mikaben sur les plateformes de streaming.