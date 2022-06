?loge de la beaut? dans ”Quelqu’un de l’entourage” de Syto Cav?

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quand on croise Syto, c’est, d’embl?e, son calme, sa s?r?nit? qui impressionnent. Courte moustache, couche de neige recouvrant la chevelure, sourire accueillant. Il ne parait pas du tout press?. Plut?t toujours dispos? ? faire une halte pour engager la conversation. Aussit?t transpire son d?sir de rapprochement avec son interlocuteur, avec l’autre plus globalement. Il concocte toujours des projets d’?criture. Homme de th??tre venu ? t?ter de la po?sie, ? exceller dans le r?cit, le conte et le roman. En somme, un cr?ateur complet.

Des r?cits inoubliables

Son r?cit <

> habite ? tout moment mon esprit, la confession finale m’impressionne :

–W ap f? k? ti papa ou sote, wi !

Et le p?re Durand fait une crise cardiaque. Une histoire de couvre-feu dans un Port-au-Prince au sol martel? par des bruits de bottes.

<> Un r?cit, une nouvelle o? la grand-m?re couvre de sa tendresse tout son monde. J’ai toujours aim? sa confession touchante et apaisante.

Contrastes saisissants

Au soir du 1er juin 2022, j’ouvre son dernier n? <> pour tomber sur <> o? tout est contrastant. Appr?ciez, svp :

Si beau est et si triste ce pays !

Si d?nigrant et si accueillant

Si mal compris, si ?mouvant

Si attrayant, si effrayant.

(p. 80 et 81)

Ces traits contrastants donnent, pourtant, des raisons d’esp?rer ? un moment o? la foi patriotique vacille. En raison de la descente aux enfers provoqu?e par les bandes arm?es. Des r?t?s, des approximations de la gouvernance. L’auteur, tel un pr?dicateur, semble nous dire : <>

Heureux m?lange

Dans sa derni?re cr?ation, Syto m?le po?sie et r?cit. Come s’il ?tait convaincu que la clart? vient du m?lange. Je veux dire : pour se faire comprendre, pour partager ses sensations, ses sentiments, il ne faut pas s’enfermer dans un seul genre. Plus on use de moyens d’expression, plus le rapprochement devient r?alit?. La diversit? du dire fait aboutir le projet.

Tout est donc beaut?, clart?, luminosit? dans <>. On se priverait d’un plaisir sain si on ne parcourait pas sa derni?re cr?ation. On navigue entre po?sie, conte, nouvelle et r?cit. Au choix. Pour continuer ? partager le ressenti de l’auteur devant son environnement soci?tal, bref, les choses humaines.

Syto Cav? poursuit donc son exploration de la beaut? avec <>. Ce disant, je ne crois pas que je passe ? c?t? de l’exprim?. Il faut lire toute cr?ation de l’auteur. C’est toujours un exercice enrichissant.

Domaine int?rieur

<>, cat?gorise l’auteur de <>. Je clarifierais en ajoutant : Pens?es et confidences. Parce que tout est intime dans ces pages luxueuses. En effet, d?voilement de l’int?riorit?. Ce qu’on vit au-dedans de son chez-soi. Seulement, d?s la premi?re de couverture, s’encadre en gros plan un oeil, enrob? de nuages et qui balise la v?g?tation–de jeunes tiges plus pr?cis?ment. Quel message envoie-t-il donc, le narrateur ? Est-ce celui d’un curieux, d’un scrutateur, d’un guetteur, d’un veilleur ? Ou avec cet oeil aux paupi?res abondantes, circulaires, il semble dire : Je laisse courir mon regard sur tout ce qu’il y a d’humain. <>. La nostalgie d’un kuonid? <> (p131), victime d’un accident ?vitable. L’attendrissement pour les handicap?s <> (p 139) : les culs-de-jatte b?gues. Impitoyable nature ou injuste nature ?

Un po?te ? part enti?re

Syto Cav?, ce me semble, n’assume pas son statut de po?te. Comme Brel, d’ailleurs. Mais le lecteur n’a qu’? parcourir <> pour r?aliser que l’auteur est un sacr? marqueur de mots. Il les aligne ? la perfection :

Un matin de sang !

Un matin sagouin !

Un matin – Tintin !

Un jour, je te le jure…

Plus loin, on savoure :

La mer a le murmure d’une jupe froiss?e

Qui ressemble ? la tienne

Au seuil du mois de mai

Je t’aimerai comme je t’aime

(p 90)

Cette chute finale est, d’ailleurs, le titre du po?me. Bel et bien un vigoureux po?me avec des arrangements expressifs tr?s suaves.

Comme Brel, il cr?e des n?ologismes. Exemple : <> (p 46). D’ailleurs, il a l’accent br?lien, le style br?lien avec <> (p 91 – 93). Et si c’?tait du Charles P?guy dans <>, le religieux en moins ?

Je ne r?siste pas ? la tentation de piqueter une tournure sous forme de questionnement :

Joues-tu d’un geste aurore (…) ? (p 57)

Comme par la voix d’Albert. Il se souvient de Fran?ois Villon. (p146). Comme il y a de la gr?ce quand pr?cis?ment ? la mani?re de Villon ou de Carl Brouard, il esquisse des pas de danse avec les mots :

Bien plus qu’avant

Plus loin qu’antan

Avant le vent

Avant canton

(p 55)

Dans le geste gracieux de tourner les pages, ce dire expressif est constant. On a affaire ? un po?te, un vrai manieur de mots. J’ai failli dire… de balles. Exquis, suave et puissant que ce d?luge du verbe. Syto n’a pas ? renier son talent po?tique.

Finale

Je vous le disais : dans la conception, sont intercal?s des r?cits, des contes avec projection sur Th?zin, un personnage l?gendaire. Ce qui imprime ? <> une cadence toute de modernit?, sans reniement des traditions. En somme, une publication sortant de l’ordinaire. 150 pages de ravissement. Du bien dire et du beau dire.