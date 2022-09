L?og?ne: la succursale de la Unibank saccag?e et pill?e

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Quelque temps apr?s l’adresse ? la nation du premier ministre Ariel Henry, dimanche soir, des barricades solides ?taient plac?es dans plusieurs quartiers ? L?og?ne, pendant toute la soir?e. Pneus enflamm?s et tessons de bouteilles compl?tent les obstacles faits d’un peu de tout. Ce lundi 19 septembre 2022, circuler ? L?og?ne en v?hicule ?tait plus compliqu? que tous les jours d’avant.

Par contre, des individus, la t?te couverte, machette et autres objets tranchants en main, ont sem? la pagaille, un peu partout au centre-ville. Au cours de leurs activit?s, ils ont incendi? les locaux de la succursale de la Unibank ? L?og?ne, emport? meubles, batteries, ordinateurs, TV et 2 armes ? feu. Ils ont circul? ? travers les rues, offrant une image in?dite, des sc?nes inhabituelles ? la Cit? d’Anacaona.

Les tentatives d’engager des manifestations de rue ? L?og?ne, ce lundi 19 septembre 2022, n’ont pas fait long feu. Plusieurs branches en provenance de diff?rents points de la commune, n’ont pas pu mobiliser la grande foule et occuper longuement les rues, comme ce fut le cas la semaine derni?re. Ce, malgr? la pr?sence de bandes ? pied et d’un camion sonoris?.

