Loin des grandes villes, des ?l?ves reprennent le chemin de l’?cole

L’appel des responsables d’?coles n’a pas eu d’effets escompt?s puisque les parents gardent leurs enfants chez eux. Dans le d?partement de l’Ouest, ? Port-au-Prince notamment, une poign?e d’?coles priv?es fonctionnent. Les ?coles publiques manquent ? l’appel.

Au centre-ville de Port-au-Prince, les ?coles n’ont pas fonctionn? en d?pit du fait que certains directeurs d’?coles ont ouvert leurs portes. Le directeur d?partemental de l’Ouest du Minist?re de l’?ducation nationale et de la Formation professionnelle (DDO-MENFP), avait partag? les donn?es des diff?rents districts avec le journal. “Le contexte est difficile. Il y a de bons signaux”, a laiss? entendre France ?tienne.

Environ 438 ?tablissements scolaires sur 5 000 ont fonctionn? durant la premi?re semaine dans le d?partement de l’Ouest, selon les donn?es d’une source d?partementale. Pour le district de Port-au-Prince, seulement 8 ?coles ont fonctionn? ? Carrefour-Feuilles, la premi?re semaine.

Pour la semaine du 14 novembre, le d?partement de l’Ouest a enregistr? 9% d’?coles qui ont repris leurs activit?s scolaires. La Gon?ve, Ganthier, Cornillon et Vialet sont parmi les r?gions qui ont grandement appr?ci? la r?ouverture.

? Delmas et ? Tabarre, la montagne a accouch? d’une souris puisque tr?s peu d’?coles fonctionnent durant la premi?re et la deuxi?me semaine. La rentr?e se fait au ralentie ? Tabarre et Delmas. ? Croix-des-Bouquets, l’?cole n’a pas fonctionn?. Dans la commune de Ganthier plusieurs ?coles fonctionnent. Des ?l?ves sont venus en classe. Le lyc?e fonctionne avec 60 ?l?ves.

La Gon?ve : les activit?s scolaires ont repris depuis deux semaines et environ 80 ?coles fonctionnent normalement. Dans les communes de l’Arcahaie et de Cabaret, les ?coles n’ont pas eu la chance de fonctionner ? cause des d?plac?s qui occupent certains espaces scolaires, a signal? France ?tienne.

Nippes : reprise scolaire pour 249 ?coles

Aux 127 ?coles qui ont particip? ? la reprise la semaine ?coul?e, s’ajoutent 122 autres qui ont repris leurs activit?s scolaires pour un total de 249 sur 721 ?coles (35%) dans le d?partement des Nippes.

Cap-Ha?tien pas au rendez-vous

La situation n’a pas ?volu? durant la deuxi?me semaine dans le Nord du pays. Le MENFP n’a pas partag? de nouvelles donn?es.

Dans ce d?partement, les ?coles ont ch?m? la semaine allant du 7 au 11 novembre. Au chef-lieu du d?partement Cap-Ha?tien, l’?cole n’a pas fonctionn?. Les informations partag?es par le DDO-MENFP sur les 19 districts scolaires dans le Nord ne sont pas r?jouissantes. Dans la commune de Pignon, seulement 6 ?coles sur les 92 ont fonctionn?. Le lyc?e d’Acul du Nord a ouvert ses portes. Pour Milot: le lyc?e Henry Christophe a fonctionn? depuis le jeudi 3 novembre. ? Saint Rapha?l, 4 ?coles fonctionnent.

“Les barricades, les objets encombrants dans les rues auraient emp?ch? le bon fonctionnement de l’?cole au Cap-Ha?tien”, croit savoir Maurice Firmin.

Sud: 235 ?coles fondamentales ont ouvert leurs portes

Pour le d?partement du Sud, 235 ?coles fondamentales et 22 lyc?es ont accueilli des ?l?ves dans plusieurs communes ? l’exception des Cayes.

Le responsable du MENFP dans le Sud, le directeur Aux?ne Roc avait r?v?l? que dans les centres-villes dans le Sud, les ?coles n’ont pas fonctionn?. Pour ce d?partement, environ 60 ?coles en majorit? dans le district scolaire d’Aquin avaient particip? ? la reprise scolaire pour la premi?re semaine.

La reprise en ?chec ? Port-de-Paix

? Port-de-Paix et dans les autres communes du d?partement, la r?ouverture des classes n’a pas eu lieu le lundi 7 novembre 2022 malgr? l’intense mobilisation initi?e par la direction d?partementale de l’?ducation au cours des deux derni?res semaines sur l’importance de la rentr?e scolaire.

<>, avait confi? Max Eddy Augustin directeur d?partemental de l’?ducation.

Reprise pour 62 ?coles dans le d?partement de l’Artibonite

Rien que 62 ?coles ont fonctionn? dans le d?partement de l’Artibonite en majorit? ? Anse-Rouge et ? Terre-Neuve, selon les donn?es dont le journal a eu connaissance pour ce d?partement. Pour la deuxi?me semaine, le MENFP n’a pas communiqu? de nouvelles donn?es. La situation semble n’?tre pas ?volu?e.

Aux Gona?ves, les parents sont peu enclins ? envoyer leurs enfants ? l’?cole. Au centre-ville de Saint-Marc, bas de l’Artibonite, les portes des ?tablissements scolaires sont rest?es ferm?es lundi 7 novembre 2022 et ? travers ses diff?rentes sections communales, malgr? les multiples avanc?es d’une trentaine de personnalit?s locales, favorables ? une r?ouverture exceptionnelle des classes.

Le d?partement du Centre avance progressivement avec la reprise scolaire passant de 7% d’?tablissements scolaires qui ont fonctionn? ? 15%.

La situation n’a pas ?volu? dans le Nord-Est et Nord-Ouest durant la semaine o? tr?s peu d’?coles ont embo?t? le pas pour la reprise des activit?s scolaires. Pas de donn?es du MENFP sur ce d?partement.

Parall?lement ? cette r?ouverture en douce, le ministre de l’?ducation nationale, Nesmy Manigat a profit? pour saluer le travail des directeurs d?partementaux et les autres partenaires en vue de faire respecter le droit ? l’?ducation des enfants.