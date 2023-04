L’ONA a lancé les inscriptions de son programme intitulé ONA-Polis pour l’exercice 2023-2024

​

L’Office national d’Assurance-Vieillesse (ONA) a lancé les inscriptions de son programme intitulé ONA-Polis pour l’exercice 2023-2024.

En présence de plusieurs cadres de l’administration publique, la Direction Générale de l’Office National d’Assurance-Vieillesse (ONA) a lancé le lundi 3 avril 2023, à la Direction Générale de la Police Nationale d’Haïti, les inscriptions de son programme intitulé “ONA-Polis” pour l’exercice 2023-2024. Ce programme permet aux personnels de la PNH de jouir des mêmes droits et privilèges que les assurés traditionnels de l’ONA. Les inscriptions se tiendront du 3 au 14 avril prochain à travers les différents bureaux communaux du territoire national.

Selon les responsables de l’institution, il est une couverture d’assurance volontaire “qui permet aux personnels de la PNH de jouir des mêmes droits et privilèges que les assurés traditionnels de l’ONA, tout en restant éligible aux autres services d’assurance et de pension civile”, selon une note de l’ONA.

Ce programme permet aussi aux policiers de bénéficier d’autres avantages sociaux, dont des prêts à des taux préférentiels, a souligné cette note de l’institution.

L’ONA-Polis a été lancé officiellement le 3 novembre 2020. “Depuis trois ans, plusieurs institutions, dont le ministère des Affaires sociales et du Travail, le ministère de l’Économie et des Finances , le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique et la Police nationale d’Haïti œuvrent sans relâche, en vue de consolider la pérennisation dudit programme au bénéfice de tous les policiers.”

Les responsables de l’ONA estiment qu’à travers ce programme, les policiers trouvent de multiples opportunités, “retrouvent un partenaire idéal dans le combat pour la sécurité et pour le bien-être de tous.”

