L’OPC et l’ECC déplorent la suspension provisoire des activités du CARDH

L’OPC et l’Ensemble Contre la Corruption déplorent la suspension provisoire des activités du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme.

À travers une note portant la signature du protecteur du citoyen, Renan Hédouville, l’Office de la Protection du Citoyen (OPC) dit apprendre avec de vives préoccupations, la nouvelle relative à la suspension provisoire de toutes les activités du Centre d’Analyse et de Recherche en Droits de l’Homme (CARDH) pour cause de danger imminent et d’autres attaques directes perpétrées à l’encontre de son personnel.

L’OPC profite de cette circonstance pour exprimer sa solidarité avec le Directeur Exécutif du CARDH, Me Gédéon Jean, et son équipe impliquée dans le monitoring des violations des droits humains. L’Office de la Protection du Citoyen profite également pour souligner que le défenseur des droits de l’homme qui exerce une activité à haut risque joue un rôle incontournable dans la construction de l’État de droit, la paix sociale et la démocratie.

Face à cette situation, l’OPC invite les autorités concernées à adopter des mesures spéciales visant à assurer la protection du CARDH et de tous les défenseurs des droits humains, exposés quotidiennement aux menaces, au kidnapping et actes d’intimidation, dans l’exercice de leurs activités et lance un appel à la solidarité de la communauté internationale.

L’Ensemble Contre la Corruption de son côté dans un communiqué portant la signature de son Secrétaire Exécutif, Edouard Laporte Paultre dit déplorer qu’un organisme de défense des droits humains soit obligé de prendre cette décision extrême qui explique les défaillances du système de sécurité du pays.

L’ECC profite pour exprimer sa solidarité agissante avec l’un de ses membres, le CARDH et l’appelle à reprendre courage et force et à s’organiser en vue de poursuivre ses activités de recherches, d’analyses et d’encadrement des compatriotes qui sont dans le besoin.

