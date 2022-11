L’?pouse du vice-d?l?gu? de Bellad?re interpell? avec une cargaison de munitions ? El?as Pi?a

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Selon une source viable, le v?hicule entre fr?quemment de Comendador (El?as Pi?a) vers Ha?ti, vraisemblablement sans ?tre v?rifi? par les autorit?s. Ce mardi, un militaire qui est au poste depuis trois jours a d?cid? de contr?ler le v?hicule et a trouv? ? l’int?rieur de celui-ci une importante quantit? de munitions. Pour que le v?hicule atteigne ce point o? il a ?t? retenu, il a d? contourner au moins cinq postes militaires, compos?s de membres du Corps sp?cialis? pour la s?curit? des fronti?res terrestres (Cesfront), J-2, G-2, S-2, DNI, DNCD et autres forces sp?ciales charg?es de combattre tout crime qui enfreint la loi >>, d?taille Listin Diario.

