L’?quipe ha?tienne finit ? la 4e place

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le constat final est que la s?lection ha?tienne de football des amput?s ?choue au pied du podium en prenant la 4e place sur 24 pays qui participent ? cet ?v?nement sportif plan?taire. Les Grenadiers, du 1er au 9 octobre, auront fait la fiert? de toute un peuple, ils ont fait mieux que beaucoup de nations ayant la r?putation de pays riches dans cette comp?tition. On n’oubliera jamais qu’ils ont remport? quatre des sept matches jou?s, en battant entre autres, la France (6-0) et les USA (6-2).

Dans le deuxi?me acte, les deux protagonistes veillent au grain, de quoi ?viter d’encaisser de but. Dans la foul?e, Saviola Charles, ? maintes reprises, avait la possibilit? de faire le break pour Ha?ti, mais ? chaque fois, il confond vitesse et pr?cipitation. En toute fin de rencontre, Aziz (47e et 49e) a tu? le r?ve de voir Ha?ti terminer ? la troisi?me place de la Coupe du Monde de football des amput?s, en inscrivant deux buts pour permettre ? l’Ouzb?kistan de s’imposer (4-2).

