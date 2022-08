Luis Almagro favorable ? une nouvelle mission de l’ONU en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

En prenant lecture du communiqu? du secr?tariat g?n?ral de l’Organisation des Etats am?ricains du lundi 8 ao?t en cours sur la conjoncture ha?tienne, les observateurs qui suivent de pr?s le fonctionnement des organisations internationales avaient vite compris que Luis Almagro ?tait porteur d’un message au sujet d’Ha?ti. Dans sa livraison de ce jeudi, le quotidien am?ricain de la Floride, Miami Herald, lors d’une interview avec le secr?taire g?n?ral de l’organisation h?misph?rique, a r?v?l? que Luis Almagro est favorable ? l’envoi d’une nouvelle mission onusienne en Ha?ti. Sans langue de bois, le diplomate uruguayen estime qu’en raison de la situation d’ins?curit? qui pr?vaut en Ha?ti o? les gangs imposent leur volont? dans la zone m?tropolitaine et dans certaines villes de province en ?voquant les 557 cas de mort violente seulement pour le premier semestre de 2022, la crise ?conomique d?sastreuse et le dysfonctionnement des institutions vitales pour le pays sont les raisons ?voqu?es par Luis Almagro pour justifier le retour des Casques bleus dans le pays.

Le sombre tableau de la situation ha?tienne dress? par le secr?taire g?n?ral de l’OEA dans son communiqu? du lundi 8 ao?t en cours et repris en interview avec le Miami Herald n’est un secret pour personne. Les m?dias ha?tiens et ?trangers, depuis l’aggravation de la situation ha?tienne, n’ont rat? aucune occasion de peindre le tableau de la situation. Selon toute vraisemblance, Luis Almagro veut sensibiliser les pays membres de l’organisation h?misph?rique dans le but de soulever le dossier d’Ha?ti devant le Conseil permanent. Quel est l’int?r?t du dossier d’Ha?ti pour Luis Almagro au point de lancer cette campagne m?diatique ? Le secr?taire g?n?ral de l’OEA serait-il en mission sp?ciale pour enclencher le processus de retour des Casques bleus de l’ONU en Ha?ti ? Parviendra-t-il ? convaincre une majorit? de pays lors du plus prochain Conseil permanent de l’OEA sur ce dossier ? Quelle sera la position du gouvernement d’Ariel Henry ?

Dans un sens comme dans l’autre, le Premier ministre Ariel Henry doit se sentir diminu? apr?s la lecture du communiqu? du secr?tariat de l’OEA au sujet d’Ha?ti. Si le chef du gouvernement n’est pas enti?rement responsable de la crise structurelle de notre pays, sous son gouvernement le niveau de vie des Ha?tiens a baiss? d’un cran. Pour la premi?re fois, beaucoup de familles des classes moyennes et du secteur priv? des affaires se voient contraintes de quitter le pays pour se rendre en R?publique dominicaine et dans d’autres pays du continent. Les familles ha?tiennes n’avaient jamais ?t? victimes de tant de massacres par des gangs arm?s. Comment le gouvernement va-t-il redresser la situation avec la lenteur du Premier ministre Ariel Henry ? Ce dernier aura-t-il la clairvoyance et la grandeur d’?me de convoquer les acteurs politiques, ?conomiques et de la soci?t? civile pour dialoguer et trouver les voies et moyens d’une sortie de crise ?

