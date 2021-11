Luis Bernard Henry, 24 ans, remporte le prix Deschamps 2021

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Apres deliberation du jury du prix Deschamps compose de : Evelyne Trouillot (presidente), Marie Laurence Jocelyn Lassegue (secretaire generale), Evains Weche, Rhoody Attilus, Emmelie Prophete, Ronald C. Paul et Fedia Stanislas, la Fondation Lucienne Deschamps a envoye, lundi 22 novembre, cette note au journal.

Communique de presse

<< La Fondation Lucienne Deschamps et les membres du jury du prix litteraire Deschamps ont l'honneur d'annoncer aux ecrivains et aux ecrivaines en particulier et au public en general que le laureat 2021 du prix litteraire Henri Deschamps est Monsieur Henry Luis Bernard pour son roman La petite fille bleue.

Le roman de Henry Luis Bernard a fait l’unanimite au sein du jury pour la beaute de la langue, la richesse thematique, la profondeur des idees et la profusion d’images. La gestion du rythme du recit, la saisie des personnages et leurs trajectoires dans l’histoire, trajectoires physiques et emotionnelles, tout est mene magistralement dans le roman. Avec comme toile de fond la dictature et ses ravages mais aussi la survivance de la beaute dans les relations humaines.

Le jury du prix Deschamps est aussi particulierement heureux de remettre le prix de sa 46e edition au plus jeune laureat de son histoire, Henry Luis Bernard, age de 24 ans. C’est une nouvelle voix, forte, belle et pleine de promesses pour la litterature haitienne et la litterature en general.

Felicitations a Henry Luis Bernard.

Port-au-Prince, le 17 novembre 2021>>

Avant la proclamation officielle de la 46e edition du prix Deschamps, la nouvelle est parvenue jusqu’a nous. Le jeune auteur, natif des Cayes, ancien eleve du College Frere Odile Joseph et du College La Providence de la metropole du Sud, avait confie a chaud, vendredi dernier, son emotion au journal : <>

Ce jeune auteur de 24 ans, qui n’est pas a son coup d’essai dans le domaine de la litterature, s’etait deja fait remarquer avec son texte <> (deuxieme place de la 10e edition du Prix du texte francophone d’Ecriture theatrales contemporaines en Caraibe / ETC Caraibe).

Pour ce fidele lecteur de la bibliotheque de l’Institut pour la promotion et le developpement de l’education et de la culture (IPDEC) des Cayes, <>.

Luis Bernard Henry, qui a remporte le prix Deschamps 2021, recevra bientot, lors de la remise du prix en decembre prochain un cheque de 175 000 gourdes. Et suivra, comme a l’accoutumee, la publication de 1000 exemplaires de son oeuvre en recompense. En plus de la dotation, l’heureux auteur recevra un accompagnement promotionnel durant les 12 mois qui suivent la parution du livre.