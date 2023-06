L’UNESCO approuve la demande financière du ministère de la culture pour la sauvegarde du fer découpé à Noailles

​

Le Fonds du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO octroie 280.092 dollars au ministère de la culture pour sauvegarder la tradition du fer découpé du Village de Noailles.

Le Fonds du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO a approuvé le 5 juin dernier la demande financière du Ministère de la Culture et de la communication pour le projet « Soutenir la communauté des artistes et artisans du village de Noailles pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel du métal découpé dans le contexte de crise sécuritaire et pour la résilience en Haïti ». L’instance internationale a octroyé une enveloppe de 280.092 dollars américains pour soutenir cette initiative. L’annonce a été faite lors de la dix-huitième session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel organisée au siège de l’institution à Paris.

Dans une note du ministère de la culture, il a expliqué que ce projet s’étendra sur une période de trois ans et aura pour objectif d’assurer la continuité et la durabilité de l’art du fer découpé à Croix-des-Bouquets.

Ce projet qui vise à sauvegarder la tradition du fer découpé du Village de Noailles va s’établir autour de quatre axes, à en croire la note du ministère. “Il permettra premièrement aux artisans de reprendre, de pratiquer et de transmettre l’art du métal découpé dans la situation d’urgence ; deuxièmement de renforcer les capacités des artisans, la structuration de la communauté; troisièmement de développer de nouveaux canaux de diffusion afin d’assurer aux artisans des ressources qui puissent perdurer au-delà de la situation d’urgence; et quatrièmement de sensibiliser au patrimoine culturel immatériel du métal découpé, le faire connaître et le promouvoir en Haïti et à l’étranger”, a détaillé la note.

Ce projet rentre dans le cadre des activités de l’année du patrimoine haïtien consacrée par le ministère de la culture qui réitère son engagement à œuvrer à la sauvegarde des éléments constitutifs de l’identité nationale.

Rappelons que du 14 au 19 avril dernier, l’Ambassade d’Espagne en Haïti de concert avec d’autres partenaires, avait organisé la deuxième édition de la foire d’art et d’artisanat du Village Artistique de Noailles visant à se solidariser avec les artistes et artisans.

