L’UNESCO et ses partenaires lancent des d?bats sur la s?curit? des journalistes en Ha?ti

Cette activit?, selon les organisateurs, vise ? renforcer les m?canismes de protection et ? garantir un environnement propice ? la libert? d’expression, ? l’ind?pendance de la presse et aux autres libert?s fondamentales. Plusieurs personnalit?s concern?es directement par la question de la s?curit? des journalistes y ont particip?, notamment le protecteur du citoyen, Me. Renan H?douville ; l’inspecteur g?n?ral de la PNH, Fritz St Fort ; le chef du cabinet du Directeur central de la police judiciaire (DCPJ), Jean Eddy Lahens ; la repr?sentante du parquet de Port-au-Prince, la substitute N?h?mie Jean-Baptiste. Des journalistes, repr?sentants d’associations et d’organisations de droits humains ont aussi pris part aux discussions.

Selon les constats de l’UNESCO et du Haut commissariat des droits de l’homme des Nations unies, malgr? les efforts tr?s importants consentis sur la question de la s?curit? des journalistes ces derni?res ann?es, les r?sultats observ?s ne sont toujours pas ? la hauteur des souhaits. <>, notent les deux organisations. Poursuivant : <>, ont fait savoir les deux instances onusiennes.

Les deux organisations internationales font aussi le triste constat que les assassinats, menaces de mort et violences commis contre les journalistes sont devenus plus fr?quents, alors que le climat d’ins?curit? inqui?te davantage. <>, font-elles remarquer.

<>, selon les deux organisations instigatrices de l’?v?nement.

Pour le protecteur du citoyen, Renan H?douville, la protection des journalistes est fondamentale dans une d?mocratie. C’est aussi une exigence dans un ?tat de droit. Me H?douville dit continuer d’oeuvrer pour le respect des droits des journalistes. Quant ? l’inspecteur g?n?ral de la PNH, Fritz St-Fort, les autorit?s polici?res ne sont pas rest?es les bras crois?s face au crime contre les journalistes. Il a pr?cis? que la Direction centrale de la police judiciaire m?ne des investigations sur tous les cas des journalistes tu?s.

Les repr?sentants des associations des journalistes pr?sents aux discussions ont invit? les autorit?s judiciaires et polici?res ? travailler ? garantir la protection des journalistes dans l’exercice de leurs fonctions. Pour sa part, le responsable de l’Association ha?tienne des m?dias en ligne (AHML), Godson Lebrun, estime que la s?curit? des journalistes est li?e ? la s?curit? de toute la population.

<>, a promis Elmehdi Ag-Muphtah, charg? du bureau de l’Unesco ? Port-au-Prince ? l’issue des discussions.