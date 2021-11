L’UNICEF celebre sur fond de crise la Journee mondiale de l’enfance dans le Sud

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

C’est dans un contexte tres particulier, ou le pays fait face a une crise sans precedent, que le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) a celebre la Journee mondiale de l’enfance le samedi 20 novembre 2021 dans le departement du Sud, fortement touche par un seisme le 14 aout dernier. Cette celebration s’est tenue aux Cayes en presence d’un representant du ministere de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), de l’Institut du bien-etre social et de recherches (IBESR), de la mairie des Cayes, du representant regional de l’UNICEF, Bruno Maes, de ses ambassadeurs , des jeunes de U-report et d’enfants issus de diverses associations du departement.

Selon le representant regional de l’UNICEF, Bruno Maes, la Journee mondiale de l’enfance est celebree a un moment ou le pays est ronge par de multiples crises et l’urgence affectant les enfants et la population en general. L’une des plus aigues est nee du tremblement de terre du 14 aout 2021 qui a detruit et endommage pres de 130 000 menages, plus de 13 250 ecoles, 90 structures sanitaires et affectant au moins 650 000 personnes dont 350 000 enfants, a affirme Bruno Maes.

Le representant de l’UNICEF a relate que, depuis le seisme, nombreux sont les enfants qui vivent un traumatisme profond. Certains ont perdu leurs parents, leurs amis mais aussi leur lieu de rencontre quotidien qui faisait leur fierte, a savoir leurs ecoles. Depuis 2020, Haiti connait une violence urbaine qui affecte les enfants en termes d’acces aux services sociaux de base. Tels que ceux relatifs a l’education, la sante, la protection, l’eau, l’hygiene et l’assainissement, a-t-il ajoute. La lutte doit se poursuivre afin que chaque enfant ait acces a tous ses droits. Le Fonds des Nations unies pour l’enfance se tient aux cotes de l’Etat haitien pour renforcer les politiques publiques visant l’amelioration des conditions de vie des enfants, le bien-etre des enfants, a precise le representant regional de l’UNICEF Bruno Maes.

Ary Louis, representant de la ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), Marie Lucie Joseph, a profite de l’occasion pour envoyer une pensee speciale aux enfants qui sont morts le 14 aout dernier. Selon lui, les adultes ont fait leur temps, il est temps d’encourager les enfants, de les accorder l’opportunite de venir nous remplacer. A travers son organe, le membre du cabinet de la ministre du MENFP a fait savoir que la ministre prend encore l’engagement d’assumer ses responsabilites. Elle promet de mobiliser davantage d’energie et de moyens dont le ministere dispose en vue de travailler pour atteindre deux grands objectifs : maximiser l’acces aux enfants a l’ecole et ameliorer la qualite de l’education.

32 ans apres l’adoption de la convention relative aux droits de l’enfant, les enfants d’Haiti jouissent-ils de tous leurs droits ? Sont-ils proteges contre la violence ? Vont-ils dans de bonnes ecoles leur permettant de participer au developpement du pays s’est demande Sarah Ludgina Pierre qui prenait la parole au nom des enfants lors de la ceremonie. Quelques mois apres le tremblement de terre du 14 aout, les enfants ne peuvent toujours pas aller a l’ecole ni recevoir des soins de sante que necessite leur cas, a-t-elle alerte.

Selon l’enfant de 13 ans, il est inadmissible qu’aller a l’ecole soit un luxe. Qu’un enfant obtienne des droits de sante, qu’il puisse manger et dormir en paix dans la securite ne doit plus etre un conte de fee pour les enfants, a declare Sarah Ludgina Pierre. Au nom de tous les enfants haitiens, sans prendre de gants, la petite fille exhorte les autorites haitiennes a faire du respect et de la mise en application de la convention internationale relative aux droits de l’enfance, une priorite.

Pour cloturer dans le bonheur la celebration de la Journee mondiale de l’enfance, les deux ambassadeurs de bonne volonte de l’UNICEF, BIC et Jean Jean Roosevelt ont egaye les enfants et les jeunes autour d’une serie de musiques saines les incitant a rester dans le droit chemin et du coup eviter les nombreuses tentatives visant a devier la jeunesse haitienne en panne de repere depuis plus d’une generation.