L’Union Européenne octroie 18 millions d’euros au Gouvernement pour l’éducation.

C’est sur son compte twitter que le ministre de l’éducation nationale et de la formation des professionnelle (MENFP) a annoncé la signature par l’Union Européenne d’une convention de financement de 18 millions d’Euros pour le nouveau programme du MENFP « Edikason pou viv ansanm » ce 9 juin 2023.

Joint par téléphone depuis Bruxelles, le ministre Manigat s’est dit soulagé que les discussions entamées depuis plus d’une année aient pu aboutir, car la conjoncture laissait planer des doutes sur l’aboutissement de ce financement. « J’ai eu l’opportunité de participer à un panel avec Jutta Urpilainen, commissaire européenne pour les partenariats internationaux et son équipe et continué à plaider auprès de nos partenaires européens que l’avenir et la stabilité d’Haïti passent par l’éducation des enfants, adolescents et des jeunes, en particulier par la formation technico-professionnelle».

Interrogé sur les composantes de ce nouveau programme, le ministre a promis de donner plus dedétail à la presse après son rapport de mission au Gouvernement. Toutefois, il a rappelé que les défis actuels du secteur restent la récupération des apprentissages perdus à cause des multiplescrises politiques, la crise sanitaire Covid-19, sans oublier les désastres naturels qui dit-il fragilisentles infrastructures et équipements scolaires et retardent les chantiers detransformation curriculaire.

« Ce nouveau projet, comme tous les autres en négociation actuellement avec les partenaires techniques et financiers devra s’aligner sur le plan sectoriel d’éducation » a poursuivi le ministre qui confirme avoir aussi profité de sa mission en Belgique pour discuter du démarrage avec Felice Zaccheo, Chef de l’Unité Amérique centrale et Caraibes à la direction des partenariats internationaux. Ce projet est complémentaire avec les financements en cours des autres pays européens qui interviennent en Haïti au sein du « Team Europe » ou de manière bilatérale, en particulier la France, l’Espagne et également la Suisse, selon le ministre Manigat.

Rappelons que l’année scolaire 2022-2023 a été perturbée par la situation politique qui a retardél’ouverture de l’année académique jusqu’au début du mois de janvier 2023 et obliger le MENFP à repousser les examens officiels jusqu’au début du mois d’août 2023. A cela, il convient d’ajouter les grèves à répétition qui touchent surtout les écoles publiques, en particulier du département de l’Ouest.

Le Ministère de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle a récemment annoncé un vaste programme de « récupération,compensation et accélération des apprentissages » cofinancé par des partenaires internationaux, en particulier Education Cannot Wait, UNICEF et la Banque Interaméricaine de développement.

