L’Union europ?enne accueille avec int?r?t l’accord du 21 d?cembre

Le document intitul? <> a ?t? publi? dans le journal officiel Le Moniteur. Le texte, commun?ment appel? <>, a ?t? adopt? en Conseil des ministres. Les principaux signataires sont le chef de l’ex?cutif, Ariel Henry, des repr?sentants du secteur priv?, de la soci?t? civile et de la classe politique. L’arr?t?, rendu public le 11 janvier, est paru dans le num?ro sp?cial du 3 janvier 2023. Le document pr?voit notamment l’?tablissement d’un Haut conseil de la transition (HCT) et d’un Organe de contr?le de l’action gouvernementale (OCAG). Selon les termes de l’accord, l’instauration de ces deux entit?s permettra <> et elles viendront s’ajouter au gouvernement. Le HCT sera form? d’un repr?sentant d’organisations de la soci?t? civile, d’un repr?sentant des partis politiques et d’un repr?sentant du secteur priv?. Il participera au choix des membres du Conseil ?lectoral provisoire (CEP), du comit? d’experts en charge de la r?vision de la Constitution, et dans la reconstitution de la Cour de cassation. Le HCT va ?galement participer aux remaniements minist?riels, aux changements dans les hautes directions de l’administration publique et aux r?formes dans la diplomatie ha?tienne. Mirlande Manigat, Laurent Saint Cyr et Calixte Fleuridor ont ?t? d?sign?s respectivement par les partis politiques, le secteur ?conomique et la soci?t? civile pour former le HCT.

La publication du document de consensus dans le journal officiel a ?t? salu?e par le Bureau int?gr? des Nations Unies (BINUH) sur Twitter. <>, peut-on lire dans le tweet publi? le 11 janvier. De son c?t?, le 5 janvier 2023, le sous-secr?taire d’?tat pour les affaires de l’h?misph?re occidental, Brian A. Nichols, a salu? l’accord, esp?rant en revanche un plus large consensus. <>, a d?clar? Nichols sur Twitter. Le 1er janvier, Ariel Henry a publiquement remerci? le Bureau int?gr? des Nations Unies (BINUH) “pour sa contribution efficace, en toute discr?tion, ? la concr?tisation du compromis national”.

L’accord du 21 d?cembre n’a pas ?t? adopt? par d’importants partis politiques, y compris le Parti ha?tien T?t kale (PHTK), parti des deux derniers pr?sidents ?lus Michel Joseph Martelly et feu Jovenel Mo?se, celui qui avait choisi Ariel Henry. Cet accord pr?voit que le Pm Henry reste en poste encore pendant 14 mois n?cessaires ? son impl?mentation. Des personnalit?s proches de l’accord de Montana d?noncent des individus ayant sign? l’accord du 21 d?cembre au nom de l’accord de Montana. La position de l’UE et des ambassades de France, d’Espagne et d’Allemagne est per?ue comme un appui franc et sans r?serve ? l’accord du 21 d?cembre 2022.