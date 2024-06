​

L’Université Autonome de Port-au-Prince et la BRH lancent un programme de maîtrise en Finance Publique et Banque

Port-au-Prince, Haïti – L’Université Autonome de Port-au-Prince, en partenariat avec la Conférence des Recteurs, Présidents et Dirigeants d’universités et d’institutions d’enseignement supérieur haïtiennes (CORPUHA) et la Banque de la République d’Haïti (BRH), annonce le lancement d’un programme de maîtrise en Finance Publique et Banque.

Cette initiative vise à former la prochaine génération de professionnels hautement qualifiés dans le domaine de la finance et de la banque. Ce programme de 18 mois, entièrement financé par la BRH, offrira une formation de pointe dispensée par des professeurs de renommée internationale ainsi que des experts locaux.

Les étudiants admis auront l’opportunité de se plonger dans le monde de la finance publique et de la banque, en acquérant les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans ces secteurs.

Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant et se poursuivront jusqu’au 24 juin. Les candidats retenus bénéficieront d’une bourse complète, leur permettant ainsi de se concentrer pleinement sur leurs études.

Selon une note de la banque centrale, pour plus d’informations sur ce programme de maîtrise en Finance Publique et Banque, les intéressés doivent contacter le Secrétariat Général de l’UNAP au 4891-9117 (WhatsApp) ou par email à [email protected].

