L’Université Quisqueya et le PAM ont signé un protocole d’accord sur l’insécurité alimentaire

L’Université Quisqueya et le Programme Alimentaire Mondial ont signé un protocole d’accord sur l’insécurité alimentaire.

Le Programme Alimentaire Mondial a signé ce jeudi 9 novembre 2023 un protocole d’accord avec l’université Quisqueya. Cette coopération vise à permettre aux étudiants de l’université de bénéficier d’un stage au niveau du PAM sur la question de l’insécurité alimentaire. Ils auront le privilège de faire des études sur l’insécurité alimentaire, ils sortiront avec des datas, des informations qui pourront déboucher sur des solutions à long terme, ont expliqué les responsables.

“Le PAM choisit de s’allier avec l’université Quisqueya parce qu’on aborde la sécurité alimentaire. On travaille aussi à renforcer la résilience dans le pays. On travaille beaucoup avec l’État, on a besoin aussi de travailler avec les meilleures institutions du pays donc nous allons avec Quisqueya parce que on a vu tout le travail, tout l’impact que Quisqueya a pu avoir sur la sécurité alimentaire dans le pays. Nous aussi nous voulons nous engager à long terme pour réduire l’insécurité alimentaire en Haïti. On va s’allier à Quisqueya et avoir la meilleure chance de remplir nos objectifs”, a déclaré Jean Martin Bauer, directeur du PAM.

Cet accord vise à permettre aux meilleurs étudiants de l’université Quisqueya de faire un stage au sein du PAM dans le domaine de l’insécurité alimentaire, a souligné Mme Télémaque Franöshka, NGO Partnership du PAM. “Ils seront spécialisés dans les termes de l’insécurité alimentaire. Également avec l’université Quisqueya, ils seront encadrés pour trouver des solutions à long terme pouvant développer des solutions qui ont mitigé les soucis de l’insécurité alimentaire”, a-t-elle ajouté.

Cette coopération universitaire a une durée d’un an mais renouvelable. Le recteur de l’université, Jacky Lumarque, croit qu’une alliance entre Quisqueya et le PAM est aussi un risque pour l’organisation mondiale. Le professeur a expliqué que “le PAM prend une voie qui à terme va amener à sa disparition dans le pays parce que selon lui notre vision du monde c’est de ne pas avoir un programme alimentaire Mondial qui nous aide à nous nourrir sous la forme de don”.

Le recteur pense qu’il faut construire une capacité productive nationale pour que l’agriculture haïtienne donne à manger à tous les haïtiens.

Par ailleurs, Jean Martin Bauer a profité de souligner que le programme de cantine scolaire du PAM est à 50% basé sur la production locale. “Deux ans de cela on était à 20%, on va arriver à 100% d’ici 2028. Ce sont des engagements forts du PAM par rapport aux producteurs locaux”, a-t-il indiqué.

L’objectif de ce contrat est de promouvoir la sensibilisation, développer des solutions pour atténuer l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, des études visant à attaquer les filières de l’insécurité alimentaire, permettre aussi à des étudiants finissants de Quisqueya de faire un stage au Programme Alimentaire Mondial.

