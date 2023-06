L’USAID, dans un forum, a réuni des institutions de financement et des investisseurs d’impact en Haïti

​

L’USAID, dans un forum, a réuni des institutions de financement du développement et des investisseurs d’impact en Haïti.

L’Agence américaine pour le développement international (USAID) informe avoir réuni à Washington, D.C., les 15 et 16 juin dernier, par le biais de sa plateforme Haïti INVEST et le projet Atteindre, des institutions de financement du développement et des investisseurs d’impact avec des petites et moyennes entreprises (PME) haïtiennes prêtes à investir.

L’objectif de cette rencontre est de mettre en relation les fournisseurs de capitaux avec des opportunités d’investissement viables en Haïti et de débloquer des fonds pour les PME haïtiennes prometteuses. “Nous nous concentrons sur le développement des entreprises, en libérant le potentiel du secteur privé pour créer des emplois durables et assurer la croissance économique”, a déclaré Jennifer Link, directrice de la mission USAID/Haïti.

L’événement de deux jours, facilité par la société de conseil en investissement Cross Boundary, comprenait des sessions plénières et des panels. Un nouveau “Deal Book” présente des transactions prometteuses qui sont en cours de financement et ne représentent qu’une partie des opportunités commercialement viables qui existent aujourd’hui en Haïti. Le deuxième jour de la conférence a été consacré à des rencontres ciblées entre investisseurs et entreprises, peut-on lire dans ce communiqué.

“Malgré les défis politiques et sociaux dont nous entendons régulièrement parler en Haïti, il existe des entreprises privées économiquement viables qui aident à répondre aux besoins quotidiens des Haïtiens et qui apportent des pratiques innovantes dans des secteurs clés”, a déclaré Jamie McInerney de CrossBoundary.

Pour sa part, Eric Stromayer, Chargé d’Affaires de l’Ambassade des États-Unis en Haïti a fait savoir que : ” L’agriculture représente 30% du marché de l’emploi formel et 78% de la population reste non bancarisée. Si nous mobilisons les investisseurs d’impact et les acteurs du financement du développement pour capitaliser sur ces secteurs cruciaux et soutenir l’innovation avec des capitaux flexibles et patients, nous sommes prêts à faire des progrès significatifs.”

Travaillant dans les secteurs de l’agriculture, de l’énergie et de l’inclusion financière, le Forum des investisseurs d’Haïti permettra, selon l’Agence américaine pour le développement international (USAID) de mobiliser des ressources financières pour les PME afin de fournir des produits et des services vitaux au peuple haïtien. La conférence a appelé les investisseurs à l’action en mettant en lumière les entreprises prêtes à investir opérant en Haïti.

