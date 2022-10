L’USAID lance officiellement son programme de renforcement de la soci?t? civile sur fond de crises en Ha?ti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’USAID lance officiellement son programme de renforcement de la soci?t? civile sur fond d’une crise multidimensionnelle, politique, s?curitaire et sanitaire en Ha?ti. <>, peut-on lire dans un communiqu?.

<>, a indiqu? le communiqu?.

<>, a indiqu? le communiqu?. <>, peut-on lire dans ce communiqu?.

<>, a d?taill? ce communiqu? .

<>, a soulign? ce communiqu? de l’USAID.

Le Charg? d’affaires int?rimaire des ?tats-Unis, Eric Stromayer, a comment? : “Les organisations de la soci?t? civile repr?sentent les int?r?ts du peuple Ha?tien. Le soutien du gouvernement am?ricain au Programme de renforcement de la soci?t? civile de l’USAID renforcera les organisations et les r?seaux ha?tiens pour plaider en faveur des besoins et les droits du peuple et fournir les services n?cessaires tels que les soins de sant? et l’?ducation >>, a-t-il indiqu?, selon ce communiqu?.

<< Le CSSP mis en oeuvre par l'un des principaux partenaires locaux de l'USAID, Papyrus, s'efforcera de cr?er des r?seaux critiques d'OSC aux niveaux national et local afin de faciliter des relations de travail productives entre les organisations et les autres acteurs du d?veloppement. En renfor?ant la collaboration entre les OSC ha?tiennes, l'USAID vise ? aider ces organisations ? d?velopper une voix plus forte et plus unifi?e pour promouvoir les droits humains des citoyens ha?tiens ainsi qu'un acc?s ?quitable aux services de base. Le chef de parti du CSSP, Jean Succar, a fait la remarque suivante : "J'ai h?te de continuer avec la tradition de Papyrus de travailler avec des partenaires de la soci?t? civile ? ce moment critique de l'histoire d'Ha?ti. Nous remercions l'USAID pour cette opportunit? de renforcer la capacit? organisationnelle des organisations de la soci?t? civile afin qu'elles puissent mieux plaider en faveur de changements indispensables dans leurs communaut?s et nous sommes pr?ts ? d?marrer !", peut-on lire dans ce communiqu?.

<>, a indiqu? le communiqu?.

<>, selon ce communiqu?.

“Le programme de renforcement de la soci?t? civile renforcera les efforts et la d?termination des organisations ha?tiennes ? r?soudre leurs propres probl?mes et ? cr?er un avenir plus d?mocratique pour leurs communaut?s”, a d?clar? la directrice de mission de l’USAID, Jennifer Link, a indiqu? le communiqu?.