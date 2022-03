Lutte contre la criminalite transnationale : le departement de la Securite des Etats-Unis ouvre un bureau permanent en Haiti

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

L’immigration, les douanes et le Departement de la Securite interieure des Etats-Unis ont officiellement ouvert un bureau permanent de Home Security Investigation (HSI), a l’ambassade des Etats-Unis a Port-au-Prince, en Haiti, a revele un communique, 2 mars 2022.

Les postes permanents en Haiti visent a renforcer davantage les relations avec le pays pour lutter contre les crimes lies aux gangs, traduire les criminels en justice et assurer la securite publique, selon ce communique.

Le directeur executif associe (EAD) de HSI, Steve Francis, a rejoint le charge d’affaires Kenneth Merten et le chef de mission adjoint Nicole Theriot pour une ceremonie d’inauguration du nouveau bureau.

HSI Port-au-Prince developpera et favorisera des relations avec les partenaires des institutions haitiennes chargees d’application de la loi du gouvernement hote pour echanger des informations, coordonner et soutenir les enquetes, et faciliter les actions d’application de la loi et les poursuites pour dissuader les organisations criminelles transnationales, les gangs, la contrebande, peut-on lire dans ce communique.

HSI Port-au-Prince travaillera avec ses homologues en Haiti pour identifier et cibler les sources d’approvisionnement et lutter contre la contrebande.

HSI Port-au-Prince a commence a travailler a la creation d’une unite d’enquete criminelle transnationale en Haiti en etablissant des relations avec les forces de l’ordre et les douanes. Les TCIU de HSI sont composees d’agents de la force publique etrangers formes et controles qui travaillent en etroite collaboration avec HSI pour enqueter et poursuivre les personnes impliquees dans des activites criminelles transnationales. Ces unites facilitent l’echange d’informations et les enquetes bilaterales rapides sur de nombreuses violations de la loi relevant de la competence d’enquete de HSI, peut-on lire dans ce communique.

<>, a declare Steve Francis. <>

Au cours de la derniere annee, HSI a deploye plusieurs agents speciaux en Haiti dans le cadre de l’operation CITADEL, laquelle agit comme un multiplicateur de force et est concue pour renforcer les capacites d’application de la loi, des douanes et de l’immigration des pays hotes, tout en soutenant les enquetes de HSI. L’operation CITADEL se concentre sur l’identification et la perturbation des organisations criminelles transnationales en ciblant les mecanismes utilises pour deplacer les migrants, les fonds illicites et la contrebande dans les Caraibes et en Amerique du Sud et centrale.

Au cours de l’exercice 2021, HSI a arrete 34 974 criminels et saisi plus de 973 millions de dollars en devises d’origine criminelle, portant un coup dur a ceux qui cherchent a tirer profit de leurs crimes.

<>, a declare Steve Francis.

HSI est une direction de l’ICE et la principale branche d’enquete du Departement americain de la Securite interieure (DHS), chargee d’enqueter sur la criminalite et les menaces transnationales, en particulier les organisations criminelles qui exploitent l’infrastructure mondiale par laquelle le commerce international, les voyages et la finance se deplacent.

L’effectif de HSI, qui compte plus de 10 400 employes, comprend plus de 7 100 agents speciaux affectes a 220 villes a travers les Etats-Unis et 80 sites a l’etranger dans 53 pays, selon ce communique.

Roberson Alphonse