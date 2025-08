Lutte contre les violences sexuelles : une trentaine de policiers formés aux techniques d’enquête spécialisées 

This content originally appeared on juno7 - Haïti News

Soutenu par le Canada, le HCDH et le BINUH, ce programme renforce les capacités de la PNH pour mieux répondre aux violences basées sur le genre.

Dans le cadre du projet de lutte contre les Violences Basées sur le Genre (VBG), une session de formation spécialisée a été lancée le mardi 5 août 2025 à l’initiative de la Police Nationale d’Haïti (PNH), via la Coordination Nationale des Affaires Féminines et des Questions de Genre (CNAFQG). Organisée dans la salle de conférence de la DGPNH à Clercine 8 (Tabarre), cette session bénéficie de l’appui financier du gouvernement canadien ainsi que du soutien technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et du Bureau Intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH).

Cette formation, qui s’étendra jusqu’au jeudi 7 août, réunit trente-deux (32) policiers, dont 17 femmes, venus de plusieurs entités de la PNH, notamment des commissariats de Port-au-Prince, Pétion-Ville, Tabarre, Delmas, du sous-commissariat de Canapé-Vert, de la Brigade de Protection des Mineurs (BPM), de l’Unité de Lutte contre les Crimes Sexuels (ULCS), de la Police Frontalière Terrestre (POLIFRONT), de l’Inspection Générale de la PNH (IGPNH), ainsi que de la CNAFQG elle-même.

Lors de la première journée, les participants ont été sensibilisés aux différentes formes de violences sexuelles, à leur compréhension, aux cadres juridiques existants, ainsi qu’aux procédures de saisine de la PNH dans ce type de cas.

La session d’initiation a été animée par plusieurs intervenants :

Me Marthel Jean Claude, juge d’instruction au Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince, La Commissaire Divisionnaire Marie Jeannette Bateau Salomon, Coordonnatrice de la CNAFQG, Mme Medginah Lynn Alexandre, consultante en genre, Mme Béatrice Ranoromanana, conseillère au HCDH/BINUH, et le Commissaire de Police Guetchine Alexis.

