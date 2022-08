Lutte contre l’ins?curit? : l’arriv?e de nouveaux ?quipements command?s pour la PNH va faire la diff?rence, selon Jean Victor G?n?us

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le ministre des Affaires ?trang?res d’Ha?ti, Jean Victor G?n?us, qui dit miser gros sur l’arriv?e des nouveaux ?quipements, a affirm? mercredi, qu’apr?s la lib?ration totale de l’axe traversant Croix-des-Bouquets vers Malpasse, ? la fronti?re avec la R?publique dominicaine, la PNH s’attaquera bient?t ? l’entr?e sud de Port-au-Prince, contr?l?e depuis plus d’un an par les bandits, afin de la d?gager et de la rendre praticable.

<>, a confi? M. G?n?us, lors d’une r?union sp?ciale sur Ha?ti, au conseil permanent de l’OEA, ? Washington, mercredi 17 ao?t 2022, soulignant que par rapport ? des gangs, dans certains cas mieux arm?s, que la PNH, il faut <>.

<>, a indiqu? le chancelier Jean Victor G?n?us.

Jean Victor G?n?us a, dans la foul?e, demand? <>.

<>.

<>, a indiqu? Jean Victor G?n?us, qui a ?voqu? des saisies d’armes et de munitions aux ports de Port-de-Paix et de Port-au-Prince, la capitale d’Ha?ti, respectivement les 1er et 14 juillet derniers.

<>, a affirm? le chancelier G?n?us ? cette r?union du conseil permanent de l’OEA. <>, a fait savoir Jean Victor G?n?us qui s’est fendu d’une accusation. <>.

<>, a soulign? Jean Victor G?n?us, ajoutant que la priorit? du gouvernement est le r?tablissement de l’ordre.

<>, a fait savoir Jean Victor G?n?us.

Le ministre de l’?conomie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, en interview ? la matinale de Magik 9 il y a quelques semaines, avait confirm?, sans entrer dans les d?tails, que le gouvernement avait command? pour plus de 10 millions de dollars am?ricains d’?quipements pour renforcer les capacit?s op?rationnelles de la Police nationale d’Ha?ti (PNH). Parmi ces ?quipements, figurent des blind?s de transport de troupes. Le Canada a octroy? le permis d’exportation de ces blind?s ? l’entreprise avec laquelle l’?tat ha?tien a fait affaire il y a plus d’une semaine.