Lycée de Bellevue : la belle performance de la prépa littéraire

Jean-Marc Atsé

« Nous avons tous les types de bacheliers », insiste Bruno Magallon-Graineau, professeur de géographie en CPGE. • PHOTO J.-M.E.

Dans le classement 2023 des meilleures classes préparatoires littéraires de France établi par le magazine L’Étudiant, la classe prépa littéraire option lettres et sciences humaines (LSH) du lycée de Bellevue se hisse à la 17e place. 77 établissements ont été passés au crible.

Comme chaque année, le magazine L’Étudiant

publie son palmarès des meilleures classes préparatoires

littéraires de France. Dans l’édition 2023, parmi 77 établissements

étudiés, la prépa littéraire option lettres et sciences humaines

(LSH) du lycée de Bellevue se hisse à la 17e place. Une fierté pour

les enseignants et les élèves de cet établissement foyalais.

« Cette 17e place donne un peu plus de visibilité à notre

travail mais cela fait longtemps que nous arrivons à construire de

très beaux projets, y compris dans les écoles de journalisme et

d’interprétariat », explique Bruno Magallon-Graineau,

professeur de géographie en classe préparatoire aux grandes écoles

au lycée de Bellevue. « Ce classement est aussi l’illustration

de la diversité des débouchés qui peuvent exister à l’issue d’une

classe préparatoire littéraire. On peut très bien entrer dans des

grandes écoles de commerce et de management en ayant un parcours

universitaire purement littéraire. » En 2019, la prépa lettres

du lycée de Bellevue figurait déjà en bonne position dans le

classement du magazine L’Étudiant. Il…