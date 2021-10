Soti 1e pou rive 5 desanm 2021 an se pral dewoulman 3em edisyon Festival Entenasyonal Literati Kreyol (FEL) an Ayiti, prensipalman nan Potoprens ak nan plizye vil pwovens peyi a. Se ekriven ayisyen Lyonel Trouillot oganizate yo chwazi kom envite done evennman an. Nan menm ran done a, nou jwenn de (2) lot ekriven ki pote chapo envite espesyal: Ena Eluther, Gwadloupeyen, ak Jude Duranty, Matinike. La a, nou pote pou ou yon ti rale sou kontribisyon Lyonel Trouillot nan devlopman literati…