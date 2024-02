“M anvi” de Steevy.A, un EP de cinq musiques qui raconte la vie du jeune artiste

​

Steevy.A sort “M anvi”, son tout premier EP de cinq morceaux qui racontent sa vie.

Steevens Auriol connu sous le pseudonyme Steevy.A a dévoilé le 5 janvier dernier un EP composé de cinq morceaux. Selon le jeune artiste natif de la commune de Carrefour, ce projet raconte l’histoire de sa vie, a-t-il dit lors d’une interview accordée récemment à Juno7.

“M’anvi est un EP de 5 titres que j’ai sorti le 5 janvier 2024. C’est un projet sur lequel j’ai travaillé pendant plus d’un an si je compte la date de production des textes. Chaque texte parle d’un moment de ma vie: ma solitude sentimentale, des personnes que j’ai rencontrées, des personnes qui se sont sacrifiées pour moi, de la personne qui m’aime et que j’aime qui ne veut pas être avec moi”, a-t-il détaillé.

Steevy.A fait de la musique depuis environ deux ans et demi. Toutefois, il est conscient qu’il n’était pas consistant pendant son début jusqu’à la sortie de ce projet de cinq titres: M’anvi gen mennaj, l’idée de production est de h7. Le studio est trackmaster mais la production est de Milotbeats. Le morceau Mechanste est une production de Milotbeats, Ofri w flè toujours de Milotbeats, My baby Oh de Maestro Steevo ainsi que Di yo.

Le jeune chanteur s’est dit satisfait des feedbacks qui ont suivi la sortie du projet. “Pour les feedbacks jusqu’à présent ils sont positifs. On doit juste maintenir la promotion”, a-t-il dit avant d’expliquer les raisons qui l’ont poussé à sortir ce projet. “C’est pour résoudre ce problème de consistance et montrer au monde autre chose que je sais faire comme chanter du compas”, a-t-il ajouté.

Après la sortie de ce projet, Steevy.A compte désormais sept morceaux dans son répertoire: les cinq titres logés sur l’EP M anvi et deux autres chansons qu’il avait dévoilées lorsqu’il débutait dans l’industrie musicale haïtienne.

Après la sortie de “M anvi”, Steevy.A souhaite que ce projet le propulse au devant de la scène. “J’attend que ce projet me fasse connaître auprès des mélomanes, de mon pays et d’ailleurs”, a-t-il lâché.

Il invite les internautes à le supporter en achetant l’EP. “Pour ceux et celles qui aimeraient acheter l’EP c’est disponible sur ITunes et les gens peuvent soutenir le projet sur audiomack Steevy.A ou encore SteevyA qui est mon nom sur toutes les plateformes streaming.”

Pour terminer avec l’entrevue, Steevy.A conseille aux gens de travailler pour réaliser leurs rêves. “Un esprit médiocre qui s’applique va plus loin qu’un esprit sublime qui ne s’applique pas. Tout ça pour dire aux gens de travailler pour obtenir ce qu’ils veulent”, a-t-il conclu.

