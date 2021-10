Macaya : la faune et la flore, les victimes silencieuses du seisme du 14 aout

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Vers Jeremie, au pied de Macaya, non loin d’un segment de la faille Enriquillo, il y a Marceline, une section communale de Camp-Perrin. Sur plusieurs dizaines de metres, on compte des points ou le sol s’est liquefie. La quasi-majorite des maisons se sont effondrees sous l’effet des ondes sismiques. Les visages fermes, des sinistres sous une bache orange guettent le passage de convois d’aide humanitaire.

Un peu plus haut, a gauche, dans une gorge, il y a eu un eboulement dans le lit de la ravine du Sud dont la prise, via le canal d’Avezac, irriguait, avant le seisme, plusieurs milliers d’hectares dans les plaines de Camp-Perrin et des Cayes.

Sur plusieurs kilometres, apres Marceline, en direction de Duchity, de Beaumont, il y a eu des eboulements impressionnants, comme si ces formations rocheuses ont ete pilonnees a l’artillerie lourde. <>, a confie trois hommes le long d’une riviere. <>, a-t-il fait savoir, qualifiant <> ce seisme qui a fait danser Macaya et provoque un bruit terrible ce matin-la.

Le tremblement de terre du 14 aout 2021, 7,4 sur l’echelle de Richter, 40 % plus puissant que celui qui avait ravage Port-au-Prince en 2010, a provoque d’importants glissements de terrain a Macaya, a confie au journal Le Nouvelliste le sismologue Eric Calais. L’energie liberee a provoque une cassure qui est remontee a la surface. Les paysages ont change, ont ete modifies. Il y a des pans entiers de montagne qui sont descendus dans les vallees. Certains ont obstrue des routes, des rivieres. Des zones d’agroforesterie n’existent plus, a-t-il poursuivi, mardi 14 septembre 2021.

Un apercu des degats

Sur les rives de la ravine du Sud, lors des crues provoquees par le cyclone Grace, des gens ont vu passer des arbres, des pins, a confie au journal Michele Oriol, responsable du CIAT, rencontree a Camp-Perrin debut septembre. Il faut une mission d’exploration de l’impact du seisme sur la faune et la flore, a-t-elle poursuivi, soulignant que le ministre de la Planification et de la Cooperation externe, ex-ministre de l’Environnement, Simon Dieuseul Desra, est favorable a cette mission.

Michele Oriol a souligne qu’il faut avoir ces donnees afin de mieux articuler les interventions au niveau du parc Macaya, <>. <>, a souligne la responsable du CIAT, qui a consulte avec apprehension des images satellites montrant des glissements de terrain au parc Macaya.

<>, a confie au journal le Dr Hilaire Jean Vilmond, professeur a l’universite qui redoute les consequences indirectes sur Macaya. Le niveau de menace sur la biodiversite etait tres fort avant le seisme. Coupe, extraction de bois gras, production de charbon et de chaux, brulis, creation de nouveaux espaces pour les activites agricoles au detriment de la foret ou destruction de parcelles d’agroforesterie pour l’agriculture intensive (pois, mais, au detriment du cafe, du cacao). Ces menaces vont augmenter apres le seisme. 1) pour la recapitalisation des familles qui ont perdu maisons et jardins; 2) la necessite de trouver d’autres espaces agricoles dans certains cas; 3) pour faire face a l’augmentation de l’insecurite alimentaire >>, a explique le Dr Hilaire Jean Vilmond, soulignant qu’il y a aussi des <>. Il faut, a indique le Dr Hilaire Jean Vilmond, prendre en compte la biodiversite et les aires protegees dans la strategie/plan/programme de reconstruction. Il croit qu’il faut avoir un programme de reconstruction d’habitat en milieu rural qui facilite le regroupement et le deplacement des familles vivant a l’interieur des aires protegees et la mise en place de vraies structures de gestion des aires protegees >>.

La biodiversite des departements touches

<>, a confie au journal le Dr Hilaire Jean Vilmond, ex-ministre de l’Environnement. <>, a explique le Dr Hilaire Jean Vilmond.

Roberson Alphonse