Manifestation et pillage aux Cayes

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le si?ge social de la Caritas des Cayes a aussi ?t? victime, une nouvelle fois, de pillage ce vendredi mouvement?. D’autres actes et tentatives de pillage ont ?t? enregistr?s jeudi 8 septembre 2022. Des individus non identifi?s ont pill? jeudi soir le march? ? la rue G?n?ral Marion prolong?e. Une tentative a ?t? d?jou?e ? la centrale ?lectrique de l’EDH des Cayes par des agents de la PNH ? Bourdet.

Plus d’un millier de manifestants ont parcouru les rues de la ville des Cayes pour protester contre la vie ch?re, l’ins?curit?, la p?nurie de carburant et le blocage de Martissant le vendredi 9 septembre 2022, lors de la troisi?me journ?e de mobilisation. Les protestataires ont r?clam? le d?part du Premier ministre Ariel Henry. Ils menacent de rester dans les rues si le chef du gouvernement reste au pouvoir. <>, ont-ils scand? le long du parcours.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.