Manifestation ? Fonds-des-N?gres ce vendredi

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Publi? le 2022-09-09 lenouvelliste.com

Des milliers de personnes gagnent les rues ce vendredi 9 septembre ? Fonds-des-N?gres pour protester contre la vie ch?re, la crise du carburant et l’ins?curit? dans le pays. Il s’agit de la troisi?me manifestation de rue organis?e dans cette commune, au cours de cette semaine, apr?s celles tenues lundi et mardi dernier dans le m?me objectif. Pour l’occasion, les activit?s sont paralys?es dans cette commune de l’arrondissement de Mirago?ne.

