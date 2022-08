Manifestations : Andr? Michel condamne les d?c?s et blessures par balle

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Le leader du Secteur d?mocratique et populaire (SDP) et signataire de l’accord de la Primature (Accord du 11 septembre), Andr? Michel, a condamn? les violences survenues lors des manifestations ? Port-au-Prince et dans les villes de province cette semaine. Trois personnes ont ?t? tu?es par balle alors que plusieurs bless?s ont ?t? enregistr?s. Le leader politique a dit condamner avec la plus grande fermet? les d?c?s et les blessures par balle. <>, a-t-il d?clar?.

Selon Me Andr? Michel, dans la rue il y a ? la fois une population furieuse et ceux qui profitent de l’occasion pour d?stabiliser l’?tat. <>, a-t-il d?taill?.

Me Andr? Michel s’est gard? de r?v?ler des noms, arguant son r?le dans la commission de dialogue cr??e par le Premier ministre Ariel Henry. <>.

Andr? Michel a ?galement reconnu que les autorit?s sont oblig?es de donner des r?ponses par rapport ? la situation du pays. <>, a-t-il d?clar?.