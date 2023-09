Marathon de Mexico: 11 000 des 30 000 participants disqualifiés pour avoir utilisé des véhicules pendant la course

​

Marathon de Mexico: des centaines de milliers de participants disqualifiés pour tricherie après avoir utilisé des véhicules et des transports en commun pendant la course.

Après une enquête, les organisateurs du 40e marathon de Mexico, compétition qui s’est déroulée le 27 août dernier au Mexique, ont annoncé la disqualification d’environ 11 000 participants des 30 000 pour tricherie après qu’ils ont utilisé des véhicules et des transports en commun pendant la course, a rapporté le journal français L’équipe.

En effet, cette 40e édition a été gâchée par les tricheries des centaines de milliers de participants qui ont utilisé des véhicules et des transports en commun pour tromper la vigilance des membres organisateurs de cette compétition au label doré décerné par World Athletics, la Fédération internationale d’athlétisme.

Selon les informations rapportées par le journal L’équipe, des puces électroniques ont recueillies des informations permettant de mener des investigations qui ont prouvé que des milliers de coureurs auraient utilisé des véhicules et des transports en commun pendant l’épreuve pour terminer plus rapidement la course, et n’ont ainsi pas couru les 42,195 km initiaux.

« L’Institut des Sports de Mexico informe qu’il procédera à l’identification des cas dans lesquels les participants du XL Marathon de Mexico Telcel 2023 ont démontré une attitude antisportive pendant l’événement et invalidera leurs temps », avaient déclaré les organisateurs du marathon via un communiqué quelques jours après la course.

En 2017, quelque 6 000 participants avaient été disqualifiés pour tricherie. Six ans plus tard, rien n’a encore changé, les mêmes actions se sont répétées.

