Marc Stevenson Nepuis dévoilera son nouvel ouvrage “Millionnaire de la Masse” lors d’une vente-signature à Pétion-Ville

“Millionnaire de la Masse” de Marc Stevenson Nepuis, un ouvrage abordant la nécessité d’un changement économique et d’une prise de conscience collective

Marc Stevenson Nepuis, auteur et expert en marketing, présentera son dernier livre, Millionnaire de la Masse, lors d’une vente-signature qui se tiendra le 28 juillet 2024, de 14h à 18h, au restaurant Aïoli, situé au numéro 39, rue Metellus, a-t-il annoncé lors d’une entrevue accordée à Juno7 à propos de cet ouvrage qui aborde la nécessité d’un changement économique et d’une prise de conscience collective.

Millionnaire de la Masse explore les talents et les compétences de la classe populaire en Haïti, soulignant leur contribution au progrès malgré la persistance de la pauvreté. L’ouvrage aborde la nécessité d’un changement économique et d’une prise de conscience collective, proposant des solutions pour aider la population à sortir de la marginalisation, tant sur le plan mental que matériel. Nepuis aspire à déclencher un mouvement social et économique, en passant par une éducation financière et un changement de perception de la richesse au sein de la société haïtienne.

“Je veux aider mon pays et mes compatriotes haïtiens-nes. Ce livre ne met pas seulement en avant les richesses matérielles, mais surtout la richesse du talent, de la créativité et du courage infini de la société haïtienne,” déclare Nepuis.

La vente-signature du 28 juillet marquera une étape importante pour Nepuis, qui espère inspirer et motiver les Haïtiens à découvrir le millionnaire qui sommeille en eux. “Croire, travailler dur avec de la discipline, et vous verrez qu’il y a un millionnaire en vous,” conclut-il.

Né en octobre 1996 à Port-au-Prince, Marc Stevenson Nepuis est diplômé et accrédité par l’American Marketing Association (AMA). Il est actuellement Marketing Manager chez ILIQ Advertising et auteur de deux ouvrages, CASH: Parler d’argent ne doit plus être un tabou et Millionnaire de la Masse. Il est également co-fondateur de la plateforme Haitian Stars Official et fondateur de Cash Media. En tant que Manager de l’influenceur et humoriste GBB FUN, Nepuis joue un rôle clé dans la promotion de talents haïtiens.

Pour ceux qui ne pourront pas assister à l’événement, Millionnaire de la Masse sera disponible dans les librairies en Haïti et sur Amazon après la vente-signature.

À lire aussi:

Troubles digestifs, un indicateur précoce du cancer de l’ovaire