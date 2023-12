Marguerite Berthe Marescot veut améliorer l’image de l’ONA et rencontre tous les responsables des directions techniques

​

​

La directrice générale de l’ONA, Marguerite Berthe Marescot rencontre les responsables de toutes les directions de l’ONA sur la santé financière de l’institution et les cotisations lors d’un conseil de direction.

La directrice Générale de l’ONA, Marguerite Berthe Marescot a tenu, le vendredi 1er Décembre 2023, un Conseil de Direction au cours duquel des points comme les cotisations: objectifs en perspective pour le nouvel exercice fiscal, le bilan annuel des activités des différentes Directions y ont été abordés.

Les responsables titulaires de toutes les Directions de l’Office National d’Assurance-vieillesse : Opérations et Réseau DOR) – ONAPAM – Portefeuille – Direction de Contrôle et de Vérification des Entreprises (DCVE) – Audit interne – Logistique – Financière – Administration – Affaires Juridiques – Communication et Relations Publiques – Sécurité – Ressources Humaines – Centre Technologique de l’ONA (CTO) – Patrimoine – Système de l’information – Unité Médicale – Gestion des Assurés- Gestion des Pensionnés – Unité de passation de Marché – Unité de Vérification des Données de Cotisations (UVDC) étaient présents à cette rencontre.

Le Conseiller technique principal, Wilfrid Jean Baptiste, au nom de la direction générale a fait une présentation axée en premier lieu sur la Vision de la Direction générale: faire de l’Office National d’Assurance-vieillesse une institution saine financièrement, respectueuse de sa mission et de sa redevabilité envers les parties prenantes. Il a abondé sur le rappel des principes fondamentaux pour une bonne gestion, tout en analysant divers “environnements” qui influent négativement sur l’Institution.

La direction générale an mis un accent particulier sur le cadre général de la Planification et du système de contrôle et exposé les idées dominantes de la lettre de cadrage et les grands agrégats du budget 2023-2024. Il a fait un rappel au cours de son analyse du taux de couverture de l’ONA, actuellement à 40% tout en souhaitant une amélioration de la communication positive en rapport aux scandales qui ne cessent de ternir l’image de l’institution.

Le Conseiller a aussi établi la différence entre les dépenses et les déboursés prévisionnels. Il a également souhaité que l’ONA adresse la question des entreprises informelles qui, selon les informations disponibles, représentent un taux de 95% dans l’économie haïtienne.

Par ailleurs, pour les bilans annuels des différentes directions. Quatre responsables de direction ont pu faire leur présentation : Ronald BAZILE (DOR) ; Genevièvre Louis BIAMBY (ONAPAM) ; Yves VIRGILE (Portefeuille) et David Thed DÉSIR (DCVE).

A lire aussi :

A l’assemblée des délégués 2023 de En Avant, Jerry Tardieu affiche les ambitions d’avenir du parti