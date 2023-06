Maria Isabel Salvador réitère le soutien du BINUH à l’accord du 21 décembre 2022

​

​

La Cheffe du BINUH, Maria Isabel Salvador, a réaffirmé le soutien de l’ONU à l’accord du 21 décembre 2022.

Lors d’une rencontre avec des membres de la presse à son bureau à Pétion-Ville ce vendredi 9 juin, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU, Maria Isabel Salvador, a partagé son point de vue sur la crise actuelle. Elle a réaffirmé le soutien des Nations-Unies à l’accord du 21 décembre 2022 tout en invitant les protagonistes haïtiens à en faire un processus plus élargi.

D’entrée de jeu, Mme Maria Isabel Salvador a réitéré ses sympathies à la population haïtienne à la suite des dernières inondations et du tremblement de terre [dans la Grand’Anse et le sud] . “Les Nations-Unies travaillent de différentes manières aux côtés des autorités haïtiennes pour venir en aide aux populations affectées notamment en matière d’assistance alimentaire d’urgence”, a-t-elle assuré.

Outre la situation sécuritaire, l’une des priorités pour les Nations-Unies, Maria Isabel Salvador a abordé les grandes lignes sur lesquelles reposent la mission du BINUH. “Nous conseillons le gouvernement haïtien dans trois domaines, d’abord la promotion et le renforcement de la stabilité politique, la bonne gouvernance et l’État de droit. Le BINUH conseille aussi le gouvernement à favoriser un environnement pacifique et stable en appuyant un dialogue national inclusif entre haïtiens. Nous protégeons et promouvons aussi les droits humains […]”, a-t-elle expliqué.

Évoquant l’importance du consensus dans le processus politique haïtien, la Représentante Spéciale du Secrétaire Général de l’ONU a encouragé les acteurs à rejoindre le processus politique actuel, pour la restauration des institutions démocratiques à travers les élections dès que le climat de sécurité est favorable.. “Mais, la décision revient exclusivement aux Haïtiens”, a-t-elle signalé, se disant pleinement déterminée à utiliser son rôle et les bons offices du BINUH de façon à encourager les parties prenantes haïtiennes à surmonter leurs différents.

Sur la même lancée, Mme Maria Isabel Salvador a salué l’engagement autour de l’accord du 21 décembre 2022 dont le premier ministre Ariel Henry en est le chef de file. “Je voudrais souligner aussi la participation de plus de 350 des représentants des signataires de l’accord du 21 décembre et la présence de plus de 40 leaders des dix départements qui semble générer un nouvel élan dans la mise en œuvre de cet accord, et qui a été le résultat de ce table ronde organisé les 23 et 24 mai”, a-t-elle déclaré.

La Cheffe du Bureau Intégré des Nations-Unies en Haïti (BINUH) estime qu’il faut “absolument continuer sur cet élan pour obtenir un consensus où chacun se sent représenté et écouté”.

Interrogée sur le régime de sanctions des Nations-Unies, la Cheffe du BINUH a fait savoir que le travail du Comité d’experts avance bien et que son rapport devrait être disponible d’ici fin juin 2023. Le comité doit effectuer une dernière mission avant de le soumettre au Conseil de Sécurité de l’ONU qui prendra une décision définitive, selon Maria Isabel Salvador.

Pour rappel, Maria Isabel Salvador a pris ses fonctions de cheffe du BINUH et représentante du Secrétaire général de l’ONU le 3 avril 2023, en remplacement de Helen Meager La Lime.

