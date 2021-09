Marie Suzy Legros reelue batonniere des avocats de Port-au-Prince

Marie Suzy Legros a ete reelue batonniere des avocats de Port-au-Prince ce vendredi, avec 139 voix au total. Elle a pris largement l’avantage sur son rival, Me Jacquenet Oxilus, qui n’a obtenu que 40 voix aux elections organisees a l’hotel Montana. Me Legros est entree dans l’histoire apres cette election a la tete de la basoche de Port-au-Prince. Dans ce nouveau conseil, Mes Robinson Pierre-Louis et Webert Paul occupent respectivement les postes de secretaire general et tresorier.

Les autres conseillers sont Mes Paul Rachel Cadet, Patrick Pierre-Louis, Marie Esther Felix, Paul Edouard Ternier, Rose-Berthe Augustin, Jean Berry Dumay Cosmeus, Nathalie Wakham Cyprien, Jean Barnave Cheron, Joseph Price Neeskendy Ducasse, Max Stanley LaFontaine.

La batonniere se fixe de grands objectifs. Au cours de son mandat d’un an, elle a fait savoir au journal qu’elle souhaite mettre l’accent sur la formation dans les ecoles, la relocalisation du palais de justice de Port-au-Prince, le renforcement de la cooperation internationale, la promotion de l’exercice de la profession d’avocat par les femmes. Elle entend aussi favoriser la vulgarisation des textes de loi et la defense de l’Etat de droit en Haiti. Des activites socioculturelles pour renforcer les liens entre les avocats sont egalement prevues.

La batonniere a ajoute qu’elle a deja enjoint aux presidents des neuf commissions formees par le defunt batonnier de s’atteler au travail. Parallelement, elle a demande a ses confreres de s’y mettre pour realiser le reve de Me Monferrier Dorval : un plus grand barreau au service de tous les avocats.

A noter que Marie Suzy Legros avait ete elue a ce poste le 9 octobre 2020 avec l’obligation de poursuivre le mandat de son predecesseur, Me Monferrier Dorval, assassine le 28 aout 2020. Elle est devenue la premiere avocate haitienne a acceder a cette fonction parmi toutes les 18 juridictions du pays.

A l’issue de l’assemblee extraordinaire du conseil de l’ordre des avocats en date du 29 aout 2021, Marie Suzy Legros a ete choisie pour assurer l’interim et organiser des elections car elle etait le membre du conseil le plus anciennement inscrit au tableau de l’ordre.

Elle a ete designee conformement aux prescrits de l’article 42 du decret du 29 mars 1979 reglementant la profession d’avocat en Haiti, qui dispose qu'<>.