Mariee en decembre 2021, assassinee en mars, le mari recherche

Originaire de Belanger, une localite de la cinquieme section communale de Saint-Marc, Ruchama Thelemaque a ete assassinee dans la nuit du samedi 12 au dimanche 13 mars 2022, selon les declarations du suppleant juge de paix, Phanel’s Phillius Michel, qui dit avoir constate <> A la suite de son enquete de proximite, l’officier judiciaire affirme que <>.

Maries le 24 decembre 2021, Ruchama et Ronelson vivaient une relation compliquee, faite de tumultes, d’injures. La defunte reprochait a son epoux d’etre possessif et d’abandonner le toit conjugal a chaque mesentente, rapporte le juge Michel qui les avait recus dans son carre. Pres d’une semaine avant le crime, Ronelson Saint-Louis avait deserte le domicile. Le jour du forfait, il est rentre vers 10 heures p.m., avant de partir vers 1 heure du matin, temoignent d’autres residents de la maison conjugale, des voisins et des gens du quartier de Djamapou, ou s’est produite la tragedie.

Fille de Leonce Thelemaque et d’Elvira Senatus, Ruchama Thelemaque, agee de 33 ans, etait connue comme une servante pieuse de l’eglise baptiste Eben-Ezer de Saint-Marc. Pour sa famille, << c'etait fut une femme humble, tendre, sensible et genereuse. Elle etait une deuxieme mere. Ses problemes relationnels remontent aux temps des fiancailles, car elle refusait d'obeir aux passions et sollicitations sexuelles de Saint-Louis, lui aussi croyant. Son frere Walker Thelemaque et sa soeur Christie Thelemaque affirment au journal que <>. En outre, ils disent remarquer que <>, probablement par le presume assassin.

Depuis le drame du week-end dernier, Ronelson Saint-Louis est introuvable chez ses proches et injoignable sur ces numeros de telephone et ses comptes personnalises. Il n’a ete vu que dans la soiree de l’incident funeste. Il rompt tout contact.

Alors que son epouse, a qui il avait jure fidelite et bonheur, il y a moins d’une centaine de jours, est allongee dans une morgue de la ville, les photos de Ronelson Saint-Louis, desormais fugitif, envahissent les reseaux sociaux, et un mandat d’amener est decerne contre lui.