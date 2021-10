Martine Moise recuse le juge Ikenson Edume <> de John Joel Joseph

Martine Moise, nee Marie Martine Etienne Joseph, recuse le juge instructeur Ikenson Edume et souhaite solliciter son renvoi par devant un autre juge instructeur. La plaignante, representee par ses avocats, s’appuie sur les liens entre le magistrat Edume et John Joel Joseph, un suspect dans l’assassinat de son mari. Le magistrat recuse souhaitait auditionner Mme Moise le 9 octobre 2021 <>.

Dans une correspondance adressee au president, au vice-president et aux juges de la Cour de cassation, les avocats de Martine Moise arguent que l’invitation du juge instructeur <>. Toujours dans cette correspondance, ils avancent que le juge Edume est le beau-frere de l’ancien senateur John Joel Joseph, recherche par la police pour son implication presumee dans l’assassinat du president Jovenel Moise. <>, peut-on lire dans la correspondance adressee aux juges de la Cour de cassation.

Plus loin, les avocats de la plaignante estiment que les suspicions legitimes la motivant a solliciter son renvoi par-devant un autre juge instructeur sont fondees, ce, poursuivent-ils, quoique Madame Moise ait ete <>. Pour produire cette demande, les avocats Wilson Estime, Guy Alexis et Emmanuel Jeanty s’appuient sur les dispositions des articles 427 et suivants du Code d’instruction criminelle, stipulant entre autres que le renvoi d’un juge peut etre ordonne sur demande des parties interessees pour cause de suspicion legitime.