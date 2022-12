Martine Mo?se demande au juge d’instruction de se d?porter du dossier de l’assassinat de Jovenel Mo?se

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

Par ailleurs, l’homme de loi a estim? que Mme Martine Mo?se a tous les droits de demander au magistrat de se d?porter puisque, dans ce dossier, elle est ? la fois t?moin et victime. <>, a expliqu? Me Jeanty ? l’?mission Panel Magik ce jeudi.

Sur Magik9, le jeudi 8 d?cembre, Me Emmanuel Jeanty, avocat de Martine Mo?se, a indiqu? que le cabinet est en mesure d’affirmer que la demande est fond?e. <>, a menac? Me Emmanuel Jeanty, qui conseille au juge d’instruction d’adopter une position de sagesse en se d?portant du dossier.

