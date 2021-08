Martissant en a assez !

Au moins deux personnes sont mortes et plusieurs autres sont sorties blessées sur la route principale de Martissant, jeudi 5 août 2021, à la tombée du crépuscule. Les témoignages et l’image d’un autobus renversé après avoir été criblé de balles qui font le tour des réseaux sociaux sont accablants. La circulation automobile est interdite à Martissant. Les bandits sont présents partout et représentent un danger constant. L’ombre de la mort plane jour et nuit sur ce quartie…